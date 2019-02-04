Постаревший Джо Пеши и повзрослевший Маколей Калкин: новое промо Google (видео)



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Джо Пеши

Компания Google выпустила очередной ностальгичный рекламный ролик

Сюжет нового видео прост: актер Джо Пеши, сыгравший грабителя в «Один дома», смотрит недавнюю рождественскую рекламу Google с Маколеем Калкиным, в которой тот воссоздает знаменитые сцены из первой части «Один дома».

Реклама голосового помощника Google с повзрослевшим Маколеем Калкиным понравилась многим пользователям. Многие сцены из фильма воспроизвели практически точь-в-точь: Калкин также причесывается в ванной перед зеркалом, ужинает и прыгает на родительской кровати. Посмотреть этот ролик можно здесь.

Джерело: Esquire