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    Жизнь

    Постаревший Джо Пеши и повзрослевший Маколей Калкин: новое промо Google (видео)

    • Розсилка
    Джо Пеши - Постаревший Джо Пеши и повзрослевший Маколей Калкин: новое промо Google (видео)
    Джо Пеши

    Компания Google выпустила очередной ностальгичный рекламный ролик

    Сюжет нового видео прост: актер Джо Пеши, сыгравший грабителя в «Один дома», смотрит недавнюю рождественскую рекламу Google с Маколеем Калкиным, в которой тот воссоздает знаменитые сцены из первой части «Один дома».

    Реклама голосового помощника Google с повзрослевшим Маколеем Калкиным понравилась многим пользователям. Многие сцены из фильма воспроизвели практически точь-в-точь: Калкин также причесывается в ванной перед зеркалом, ужинает и прыгает на родительской кровати. Посмотреть этот ролик можно здесь.

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    Джерело: Esquire

    Google актер компания
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