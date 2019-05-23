Потап показал Настю Каменских в свадебном платье



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Украинские артисты официально подтвердили то, что так долго было слухами и догадками

Потап выпустил новый трек «Константа», который посвятил Насте Каменских. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале ПТП в знаковый для пары день - день свадьбы.

«Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. «Константа» - это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви» - прокомментировал Потап.

Сингл «Константа» войдет в новый альбом ПТП.