  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Потап показал Настю Каменских в свадебном платье

    • Розсилка
    Потап показал Настю Каменских в свадебном платье

    Украинские артисты официально подтвердили то, что так долго было слухами и догадками

    Потап выпустил новый трек «Константа», который посвятил Насте Каменских. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале ПТП в знаковый для пары день - день свадьбы.

    «Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал.  Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. «Константа»  - это  честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви» -  прокомментировал Потап. 

    Сингл «Константа» войдет в новый альбом ПТП.

    Читайте також
    Украинская музыка Настя Каменских Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ