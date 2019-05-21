Олег Винник о концерте в родном селе: Для меня это было очень ответственно и больно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Винник с друзьями

Главный блондин украинского шоу-бизнеса спел в память о родителях

Украинский артист Олег Винник бесплатно выступи в своем родном селе Красный Кут в Черкасской области.

Этот концерт главный блондин Украины посвятил родителям. Он организовал его в день рождения своей мамы Анны Яковлевны, которая ушла из жизни год назад.

«Я приезжал к родителям, пока они были живы. Этот концерт я организовал в память о них. Прожив 45 лет, в родном селе я даю концерт в первый раз. Для меня это очень ответственно и больно, – признается артист. – Мой отец никогда не видел меня на сцене. Когда у него появилась возможность попасть на концерт сына, он просто не доехал – умер», - признался Винник в программе «Утро с Интером»

Как ранее писал Scotch, в прошлом году, когда умерла мама, Олега Винник не отменил запланированных концертов, продолжал выходить на сцену, за что многие его осуждали. Оказывается, на это была воля его матери. «За два дня до смерти мама сказала: «Сын, ты никогда в жизни не должен отменить ни одного концерта, ты должен быть здоровым и всегда на коне», – со слезами на глазах вспоминает Олег.

Кстати, своей первый гонорар Винник потратил на операцию мамы, у которой были проблемы со зрением: «Это для меня было такое счастье, что я имел возможность оплатить маме операцию. Она всю жизнь за это была благодарна. Я никогда не забуду, как мама мне говорила: «Сын, теперь я вижу, сколько времени на часах на стене».

О матери артист сохранил самые теплые воспоминания. По его словам, она никогда не диктовала, как ему жить, хотя одно событие Олег запомнил навсегда: «Когда мне исполнилось 14 лет, я захотел мотоцикл. Мать, узнав об этом, побила меня прутьями так, что на спине месяц были синяки. Если бы она тогда мне позволила и был бы у меня мотоцикл, то меня бы уже не было…».

Стоит отметить, что на концерт в родном селе пришли более 30 тыс. зрителей, среди которых были и друзья детства Олега Винника и его коллеги по первой музыкальной группе «Во-Во», в которой артист был гитаристом. По словам поклонников, артист пел без остановки более часа и его дважды вызывали на бис.

Также, артист сдержал обещание, данное самому себе в начале карьеры: приехал с концертом туда, где тридцать лет назад простой деревенский парень делал первые неуверенные творческие шаги.