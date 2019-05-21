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    Слезы счастья: Оля Цибульская сообщила, что нашла свое авто

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    Оля Цибульская - Слезы счастья: Оля Цибульская сообщила, что нашла свое авто
    Оля Цибульская

    У телеведущей и певицы угнали автомобиль несколько недель назад

    Радостными событиями украинская артистка поделилась в соцсети.  Счастливая Цибульская со слезами на глазах поблагодарила всех, кто ее поддерживал на протяжении времени поисков автомобиля.

    «Люди, я рыдаю, но плачу от счастья. Нашли мою машину. Я благодарна полиции, спасибо Богу, спасибо всем, кто поддержал, моей семье. Я очень счастлива, будьте внимательны, будьте осторожны. Видите, всех, кто ведет себя плохо, в конце концов справедливость все же находит», - сказала в видео Оля.

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    Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

    Напомним, что о том, что у телеведущей угнали машину стало известно 6 мая. Цибульская подала заявление в полицию и попросила поклонников помочь ей в поиске авто.

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