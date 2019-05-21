Слезы счастья: Оля Цибульская сообщила, что нашла свое авто



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Оля Цибульская

У телеведущей и певицы угнали автомобиль несколько недель назад

Радостными событиями украинская артистка поделилась в соцсети. Счастливая Цибульская со слезами на глазах поблагодарила всех, кто ее поддерживал на протяжении времени поисков автомобиля.

«Люди, я рыдаю, но плачу от счастья. Нашли мою машину. Я благодарна полиции, спасибо Богу, спасибо всем, кто поддержал, моей семье. Я очень счастлива, будьте внимательны, будьте осторожны. Видите, всех, кто ведет себя плохо, в конце концов справедливость все же находит», - сказала в видео Оля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya) 21 Май 2019 в 5:59 PDT

Напомним, что о том, что у телеведущей угнали машину стало известно 6 мая. Цибульская подала заявление в полицию и попросила поклонников помочь ей в поиске авто.