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    Жизнь

    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом

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    Принц Чарльз и Дэниел Крейг - Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз и Дэниел Крейг

    Создатели фильма об агенте 007 считают сына королевы олицетворением всего английского

    Принца Чарльза пригласили сняться в эпизодической роли в юбилейном фильме о Джеймсе Бонде. Это предложение было сделано во время визита Его Высочества на лондонскую студию, где он пообщался с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом.

    У наследника престола поинтересовались, не хочет ли он появиться камео в шпионской франшизе. «Им нравится шумиха вокруг Дэниела Крейга и Чарльз может стать этакой «вишенкой на торте», – рассказал инсайдер.

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    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом
    Принц Чарльз снимется в «Бонде 25» с Крейгом

    «Он является олицетворением всего английского, идеально подходит на роль камео и фанатам Бонда по всему миру это наверняка понравится», – заявил источник, приближенный к съемочной группе.

    Если будущий король даст свое согласие, то он будет не первым членом королевской семьи, который снимется в кино. Во время Олимпиады 2012 года его мать снялась в ролике вместе с Крейгом. Актер снова сыграл агента 007, а Ее Величество играла саму себя.

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    кино актер
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