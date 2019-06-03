Принц Джордж очаровал вежливостью сотрудников доставки продуктов



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Legion-Media

Дети 36-летнего принца Уильяма и 37-летней Кейт Миддлтон растут в королевских условиях. Несмотря на это, они очень хорошо воспитаны

Внук Елизаветы II и его супруга уделяют особое внимание манерам своих детей. Кейт и Уильям всегда приветливы, в меру сдержаны и очень доброжелательны. Таким же подрастает и их первый ребёнок — принц Джордж.

Пятилетний Джордж очаровал сотрудников популярной британской сети супермаркетов Waitrose. Работники магазина регулярно доставляет продукты королевской семье. Каждый раз, когда Джордж встречает курьера, он предлагает помощь, пишет газета The Sun. Вместе с папой и сотрудниками они заносят большие пакеты в дом.



«Это большая редкость — чтобы кто-то сам предлагал заносить покупки. Поэтому курьеры Waitrose были приятно удивлены тем, что принцы Уильям и Джордж регулярно их приветствуют. Джордж всегда очень вежливый. Он каждый раз спрашивает, что он может нести… Очень любознательный ребенок. Они дают ему пакеты полегче», — рассказал представитель супермаркета.

Помимо сотрудников магазина, свое признание принцу Джорджу выражают все ученики частной школы Томаса Баттерси, которая находится на юге Лондона. Мальчик пользуется популярностью. Одноклассники дали ему забавное прозвище - Пи Джи (PG), что является аббревиатурой его имени. Этот никнейм очень напоминает псевдоним какого-нибудь рэпера.





Джерело: graziamagazine.ru