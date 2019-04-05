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    Жизнь

    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Герцог и герцогиня Сассекские переехали в новый дом в Виндзоре

    Принц Гарри и Меган Маркл съехали из Кенсингтонского дворца. Герцог и герцогиня Сассекские отправились в свой новый дом Фрогмор в Виндзоре.

    Именно там будущие родители будут дожидаться появления первенца. Как уже сообщалось ранее, малыш должен родиться в конце апреля или начале мая.

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    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец
    Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец

    В своем новом жилище герцог и герцогиня Сассекские смогут побыть в тишине и вдали от камер перед предстоящим волнительным событием.

    Королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, который работал на принцессу Диану вплоть до ее смерти, жил рядом с коттеджем Фрогмор в доме для прислуги. По его словам, Виндзор - более приватное место, чем Кенсингтонский дворец.

    «Королева надевала высокие резиновые сапоги и спокойно выгуливала в парке собак», - рассказал он. «Там также есть небольшое поле для гольфа, расположенное в десяти минутах ходьбы от коттеджа Фрогмор», - добавил шеф.

    Меган Маркл Принц Гарри
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