Трижды вакцинированный Остапчук похвастался романтическими фото с Парижа

Артист со своей женой устроил романтический фотосет на крыше

Популярный шоумен и телеведущий Владимир Остапчук вместе со своей женой, Кристиной Горняк, провели уик-энд в Париже.

Они гуляли по парижским улицам, ходили в рестораны и в целом наслаждались друг друга. Впрочем, в таком романтическом городе они, конечно, устроили нежный фотосет. Парочка надела для такого события изысканные наряды. Кстати, влюбленные позировали на крыше на фоне Эйфелевой башни.

«Удивительный уик-энд, наполненный любовью, страстью, вкусом выпечки и красотой в каждой мелочи», — поделился своими эмоциями Владимир.

«Держи меня крепче и не отпускай, ведь между нами что-то очень особенное! Мы учимся, мы взрослеем и становимся мудрее!» – нежно обратилась к мужу на своей странице жена Кристина.

Ранее Остапчук похвастался, что сделал третью дозу вакцины: если летом шоумен привился «короноваком», то теперь решил сделать третью – уже от американского производителя.

«По работе я общаюсь с таким количество людей, что готов делать укол хоть каждый месяц, лишь бы не подхватить этот непонятный Delta штамм, – объяснил Владимир Остапчук на своей странице в Instagram и добавил, что с ужасом читает сводки новостей о количестве умерших от Covid-19 украинцев.

Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

«Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.