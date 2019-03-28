Принц Гарри возьмет отпуск, чтобы создать комфортные условия для Меган Маркл



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Принц Гарри и Меган Маркл

Приближенный к королевской семье долгое время был личным пресс-секретарем королевы Елизаветы II

Королевский эксперт Дикки Арбитер заявил, что 34-летний герцог Сассекский возьмет отцовский отпуск. Он будет больше времени проводить в 37-летней Меган Маркл, которая нервничает в последний триместр.

Меган Маркл готовится к рождению первенца, который появится на свет в апреле. Вполне объяснимо, что она, как и многие мамочки, переживает перед родами. Принц Гарри станет для нее опорой. Он на время отойдет от исполнения королевских обязанностей, чтобы помочь ей.

«Принц Гарри уменьшил большую часть своей работы, чтобы быть рядом со своей женой», - заявил королевский репортер Омид Скоби в эфире программы «Good Morning America». Эксперт Дикки Арбитер считает, что принц Гарри последует примеру своего старшего брата и возьмет отцовский отпуск, чтобы в первое время взять на себя часть родительских обязанностей.

«Это современная вещь. Принц Уильям делал это для своих детей с Кейт Миддлтон. И Гарри собирается поступить также, как только родится его ребенок. Старшее поколение этого не делало. Они продолжали выполнять свои обязанности. Это новая традиция», - отметил Арбитер. По его словам, продолжительность отпуска принца Гарри составит от двух недель до месяца.

Джерело: Cosmopolitan