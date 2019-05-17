Принц Гарри впервые рассказал об отцовстве



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Герцог поделился своими впечатлениями

6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями: у пары родился сын Арчи. И по словам Гарри, он теперь не представляет свою жизнь без малыша.

Так, на днях герцог посетил одну из детских Оксфордских больниц и встретился с детьми, которые борются с онкологическими заболеваниями. Также Гарри пообщался с их родителями.

«Гарри сказал, что привыкает к ребенку и к тому, как Арчи вписывается в семейную жизнь», - рассказала журналистам Ида Скуллард, мать одного из малышей.

«Гарри спросил меня, как у нас проходил «капризный период», который у большинства детей продолжается первые десять недель. Он сказал, что они с Меган уже привыкли к Арчи настолько, что он уже не представляет, как раньше жил без него».