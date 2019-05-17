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    Жизнь

    Принц Гарри впервые рассказал об отцовстве

    • Розсилка
    Принц Гарри впервые рассказал об отцовстве

    Герцог поделился своими впечатлениями

    6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями: у пары родился сын Арчи. И по словам Гарри, он теперь не представляет свою жизнь без малыша.

    Так, на днях герцог посетил одну из детских Оксфордских больниц и встретился с детьми, которые борются с онкологическими заболеваниями. Также Гарри пообщался с их родителями.

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    Принц Гарри впервые рассказал об отцовстве
    Принц Гарри впервые рассказал об отцовстве
    Принц Гарри впервые рассказал об отцовстве
    Принц Гарри впервые рассказал об отцовстве
    Принц Гарри впервые рассказал об отцовстве
    Принц Гарри впервые рассказал об отцовстве

    «Гарри сказал, что привыкает к ребенку и к тому, как Арчи вписывается в семейную жизнь», - рассказала журналистам Ида Скуллард, мать одного из малышей.

    «Гарри спросил меня, как у нас проходил «капризный период», который у большинства детей продолжается первые десять недель. Он сказал, что они с Меган уже привыкли к Арчи настолько, что он уже не представляет, как раньше жил без него».

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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