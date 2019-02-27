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    Жизнь

    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Брат герцога Сассекского скорее всего не станет «вторым папой» его ребенка.

    Пока пользователи сети пытаются определить пол («Скотч» уже знает) и внешность первенца принца Гарри и Меган Маркл, другая часть озадачена вопросом, кто станет крестным папой новорожденного. Известно, что в британском королевском семействе принято назначать сразу несколько «вторых мам и пап».

    Однако принцу Уильяму вряд ли удастся попасть в этот список. И дело вовсе не в так называемых напряженных отношениях с братом из-за «войны принцесс», а в традиции. Дело в том, что в королевской семье не принято назначать крестными братьев или сестер.

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    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри
    Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри

    Так, если вспомнить, то принц Гарри не крестил ни одного из детей своего брата и Кейт Миддлтон. Сам герцог Сассекский объяснил это тем, что и без этого почетного звания будет заботиться о своих племянниках.

    Впрочем, полностью исключить принца Уильяма из списка крестных пап пока рановато, если принять во внимание любовь Меган Маркл нарушать королевский протокол, пишет Cosmopolitan.

     Читайте также: Брэдли Купер флиртовал с Леди Гагой на вечеринке после церемонии «Оскар».


    Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри
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