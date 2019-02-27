Принц Уильям не будет крестным ребенка принца Гарри



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Брат герцога Сассекского скорее всего не станет «вторым папой» его ребенка.

Пока пользователи сети пытаются определить пол («Скотч» уже знает) и внешность первенца принца Гарри и Меган Маркл, другая часть озадачена вопросом, кто станет крестным папой новорожденного. Известно, что в британском королевском семействе принято назначать сразу несколько «вторых мам и пап».

Однако принцу Уильяму вряд ли удастся попасть в этот список. И дело вовсе не в так называемых напряженных отношениях с братом из-за «войны принцесс», а в традиции. Дело в том, что в королевской семье не принято назначать крестными братьев или сестер.

Так, если вспомнить, то принц Гарри не крестил ни одного из детей своего брата и Кейт Миддлтон. Сам герцог Сассекский объяснил это тем, что и без этого почетного звания будет заботиться о своих племянниках.

Впрочем, полностью исключить принца Уильяма из списка крестных пап пока рановато, если принять во внимание любовь Меган Маркл нарушать королевский протокол, пишет Cosmopolitan.



