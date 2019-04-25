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    Жизнь

    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии

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    Принц Уильям - Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям

    Международную поездку герцог предпринял после пасхальных каникул, которые они с Кейт провели с детьми

    36-летний принц Уильям потерял презентабельный вид после многочасового перелета в Новую Зеландию. Принц Уильям появился на официальных мероприятиях в мятом костюме.

    Герцог Кембриджский совершил давно запланированный визит в Новую Зеландию, который продлится в течении двух дней. Он посетил крупнейший город страны Окленд, где его встречали первые лица государства, в том числе премьер-министр Джасинда Ардерн. Принц Уильям поздоровался с ними по новозеландской традиции - прикоснувшись носом к носу.

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    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии
    Принц Уильям оконфузился на встрече с первыми лицами Новой Зеландии

    Здесь присутствующие заметили досадный конфуз. После перелета из Британии в Новую Зеландию, который длится около суток, принц несколько растерял лоск. На публике он появился в мятом костюме. Позже одежду герцога Кембриджского все-таки привели в надлежащее состояние, и он продолжил программу с безупречным видом.

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    Свой визит принц Уильям совершил от имени 93-летней королевы Елизаветы II. Главная цель — лично выразить соболезнования по случаю теракта в мечетях Крайстчерча, пишет Mirror.

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    Принц Уильям
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