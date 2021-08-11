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    Просто листал ленту в соцсетях. Американец случайно нашел украденное 20 лет назад кольцо

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    Просто листал ленту в соцсетях. Американец случайно нашел украденное 20 лет назад кольцо

    Когда Боб получил кольцо обратно, он сначала не поверил своим глазам

    Джим О'Брайен (Jim O'Brien) из американского города Уорик, штат Род-Айленд, внезапно нашел украденное 20 лет назад кольцо отца благодаря фотографии в Facebook. Об этом сообщаетcя на сайте телеканала WJAR.

    Два десятилетия назад Джим устроил вечеринку в доме родителей и пригласил друзей. Как выяснилось позже, один из гостей украл кольцо его отца Боба О'Брайена (Bob O'Brien), которое тот получил после окончания Бостонского университета. Мужчина надевал украшение перед походами в рестораны с женой и на другие важные мероприятия.

    Однажды Джим зашел в Facebook-сообщество жителей города Уорик. Он листал ленту соцсети и неожиданно наткнулся на фотографию украденного 20 лет назад кольца. Джим связался с автором публикации, которая рассказала, что недавно переехала в новый дом и нашла украшение в одном из шкафов.

    Когда Боб получил кольцо обратно, он сначала не поверил своим глазам. «Я долгое время чувствовал себя виноватым из-за того, что случилось с этим кольцом. Я просто счастлив, что оно вернулось к отцу», — признался Джим.

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    Теги: курьез
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    Просто листал ленту в соцсетях. Американец случайно нашел украденное 20 лет назад кольцо