Ники Минаж отменила выступление на фестивале в Саудовской Аравии



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Ники Минаж zolotoy.ru

Эпатажная певица не выйдет на сцену в знак поддержки прав женщин и ЛГБТ

Ники Минаж отказалась выступать на фестивале в Саудовской Аравии: такое решение она приняла в знак поддержки прав женщин, ЛГБТ-сообщества и свободы слова.

Выступление Минаж в рамках международного фестиваля в Джидде должно было состояться 18 июля, но неделю назад Фонд по правам человека адресовал рэперше письмо на своем сайте с просьбой бойкотировать мероприятие из-за нарушения прав человека в Саудовской Аравии, пишет Super.ru.

Внимание Фонда к Ники обусловлено тем, что ранее она выражала поддержку ЛГБТ, поэтому в организации сочли странным ее намерение приехать с концертом в страну, где меньшинства откровенно ущемляют. По их данным, пятерых мужчин там подвергали пыткам в течение несколько месяцев, чтобы выбить признание в однополых связях, а затем казнили. Кроме того, Фонд указал на факт притеснения женщин и преследования оппозиционных журналистов.

Все это было не зря: Ники изучила вопрос и ответила, что несмотря на желание выступить перед фанатами из Саудовской Аравии, для нее гораздо важнее выразить поддержку ЛГБТ-сообществу, прессе и женщинам, чьи права нарушают. За это решение фонд поблагодарил артистку в Твиттере, а большинство поклонников Минаж одобрили ее моральные ориентиры. Однако были и те, кто осыпал рэпершу проклятиями и даже угрозами расправы, если однажды она все же отважится прилететь в страну.