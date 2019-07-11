Дорофеева показала соблазнительные танцы со своим партнером по группе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

kp.ua

Солистка популярной украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала жаркие фото с репетиции их большого сольного концерта

Певица в своем Instagram опубликовала коллаж, на котором она танцует со своим коллегой по группе Позитивом (Алексеем Завгородним), прислоняясь к нему ягодицами.

Фанаты подметили, что они хорошо смотрятся вместе. Некоторым танцы показались слишком откровенными, учитывая то, что и Позитив, и Надя состоят в браке.

instagram.com/nadyadorofeeva

«Вы с Лешей были бы идеальной парой», «Горячо», «При живом то муже», «Дантес нервно курит в сторонке», «Ждем вашу свадьбу», «Как отреагируют супруги?», «Муж не ревнует?», - пишут в комментариях под фото.

Напомним, 8 июля 2015 года Надежда Дорофеева вышла замуж за Владимира Дантеса – телеведущего и бывшего солиста группы «ДиО.фильмы».

Официально влюбленные расписались за три дня до церемонии. К свадьбе велась тщательная подготовка в течение полугода. Торжество было шумным, на нем присутствовали 70 человек.

Свидетелями были Настя Каменских и Мигель, к мужу Надю вел Потап, так как ни ее отец, ни отчим на свадьбу приехать не смогли.

За 4 года, прошедших перед тем, как они связали себя узами брака, Надежда и Владимир пережили многое. «В первый же день знакомства он сказал, что на мне женится. Мы познакомились в поезде, и, когда я ушла спать, он просто зашел ко мне в купе и сказал: «Я женюсь на тебе», и закрыл дверь», – признавалась Надя. Их отношения были полны ревности: «И вышибались двери, и летела посуда. Мы можем поругаться на любую тему».

Детей молодые люди пока не завели: «Я смотрю на свою маму и понимаю, что у меня лучшая мама в мире, и я бы хотела стать такой мамой, как она».

Джерело: obozrevatel.com