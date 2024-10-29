Радник міністра оборони дав зворушливу обіцянку дружині на річницю весілля (фото)
Кирило Тимошенко впевнений, що ще багато років вони з дружиною говоритимуть один одному «Так»
Ексзаступник голови голови Офісу президента України та штатний радник міністра оборони Кирило Тимошенко сьогодні, 29 жовтня, святкує 11-ту річницю весілля зі своєю дружиною Альоною. На честь свята посадовець замилував романтичними знімками з коханою.
Тимошенко впевнений, що ще багато років вони з дружиною говоритимуть один одному «Так».
«11 років тому – ти мені сказала ТАК. Безмежно тебе кохаю. І ми будемо і далі говорити ТАК один одному кожень день і кожну хвилину, багато-багато років», – написав Тимошенко на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, що 8 вересня пʼятий президент України Петро Порошенко та його дружина Марина святкували 40-у річницю весілля.
Крім того, 12 вересня співачка Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський відзначали 20 років подружнього життя.
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко ніжно привітав свою дружину Ольгу з двадцять першою річницею весілля
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