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Радник міністра оборони дав зворушливу обіцянку дружині на річницю весілля (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Подружжя Тимошенків святкує річницю весілля
фото: Кирило Тимошенко/Facebook

Кирило Тимошенко впевнений, що ще багато років вони з дружиною говоритимуть один одному «Так»

Ексзаступник голови голови Офісу президента України та штатний радник міністра оборони Кирило Тимошенко сьогодні, 29 жовтня, святкує 11-ту річницю весілля зі своєю дружиною Альоною. На честь свята посадовець замилував романтичними знімками з коханою.

11 років тому народилося подружжя Тимошенків
11 років тому народилося подружжя Тимошенків
фото: Кирило Тимошенко/Facebook

Тимошенко впевнений, що ще багато років вони з дружиною говоритимуть один одному «Так».

«11 років тому – ти мені сказала ТАК. Безмежно тебе кохаю. І ми будемо і далі говорити ТАК один одному кожень день і кожну хвилину, багато-багато років», – написав Тимошенко на своїй сторінці у фейсбуці.

Подружжя Тимошенків святкує річницю весілля
Подружжя Тимошенків святкує річницю весілля
фото: Кирило Тимошенко/Facebook
Подружжя Тимошенків святкує річницю весілля
Подружжя Тимошенків святкує річницю весілля
фото: Кирило Тимошенко/Facebook

Нагадаємо, що 8 вересня пʼятий президент України Петро Порошенко та його дружина Марина святкували 40-у річницю весілля.

Крім того, 12 вересня співачка Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський відзначали 20 років подружнього життя.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко ніжно привітав свою дружину Ольгу з двадцять першою річницею весілля

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Теги: Кирило Тимошенко річниця весілля дружина

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