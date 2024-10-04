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Дружина Трампа підтримала право на аборти, попри позицію чоловіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Дружина Трампа підтримала право на аборти, попри позицію чоловіка
Меланія Трамп та Дональд Трамп у шлюбі з 2005 року
фото: Carlos Barria/File Picture, Reuters

Демократи переконані, що в разі перемоги на виборах Трамп має намір законодавчо закріпити заборону абортів

Експерша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп підтвердила, що виступає за безперешкодну реалізацію права жінок на переривання вагітності. Про це повідомляє The Guardian.

Так, журналісти звернули увагу, що дружина експрезидента у своїх мемуарах «Меланія», які мають невдовзі надійти у продаж, підтримує право на аборти, хоча її чоловік у своїй передвиборчій кампанії займає іншу позицію. 

Трамп неодноразово говорив, що вважає власною перемогою скасування судового прецеденту «Роу проти Вейда», відповідно до якого конституція США нібито гарантувала жінкам можливість вільно вирішувати, чи робити аборт, без втручання держави. 

Республіканець хоче, щоб рішення з цього питання ухвалювалися на рівні кожного окремого штату. Демократи ж переконані, що в разі перемоги на виборах Трамп має намір законодавчо закріпити заборону абортів на всій території країни.

Під час дебатів та публічних виступів мільярдер заявляв, що чинна адміністрація президента Джо Байдена нібито підтримує переривання вагітності на останніх місяцях. Однак, факт-чекери називають ці заяви брехнею.

Нагадаємо, нові опитування в штатах, що вагаються, показують, що шанси кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на перемогу зростають

Повідомляється, що у Північній Кароліні Трамп має перевагу над Камалою Гарріс 49% проти 47%. Воно забезпечується за рахунок чоловіків та білих виборців без вищої освіти, у цих групах кандидата від Республіканської партії підтримують 59% та 66% відповідно.

Як відомо, кандидатка в президенти США Камала Гарріс закликала експрезидента Дональда Трампа до повторних дебатів. Варто зазначити, що вже відбулись перші віцепрезидентські дебати між Тімом Волзом та Джей Ді Венсом, і думки розділились.

До слова, багато керівників вищої ланки з Уолл-стріт, центру американського фондового ринку, утримуються від підтримки будь-кого з двох кандидатів на пост президента США, оскільки як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп викликають у них великі сумніви

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Теги: Конституція Дональд Трамп вбивство аборт Меланія Трамп чоловік дружина перша леді

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