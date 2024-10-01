Співачка Камалія розповіла, хто зруйнував її шлюб із Захуром

За словами співачки Камалії, на їхній із Мохаммадом Захуром шлюб вплинули численні образи, які неодноразово повторювалися

Українська співачка Камалія вважає, що винуватицею в її розлученні з британсько-українським бізнесменом пакистанського походження Мохаммадом Захуром є 42-річна Тетяна, його дочка від попереднього шлюбу. Про це артистка заявила в інтерв'ю «Фокусу».

За словами співачки, на їхній із Мохаммадом Захуром шлюб вплинули численні образи, які неодноразово повторювалися. Однією з великих помилок Захура було те, що він привів Камалію та їхніх двох доньок (пара має спільних доньок-двійнят Арабеллу та Мірабеллу – «Главком») під один дах зі своїми дітьми від першого шлюбу.

«Якщо з його сином у мене склалися добрі стосунки, то його дочка від початку ставилася до мене ревниво і, навіть не знаючи мене, не хотіла ні знайомитися, ні спілкуватися», – розповіла Камалія.

За словами артистки, дочка Захура від попередніх стосунків жила у Великобританії в будинку, який належав його батькам. Вона поставила батькові умову, що його нова дружина не має з'являтися в цьому будинку.

На початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Камалія відмовлялася їхати у дім, де жила його страрша дочка, однак Захур наполягав.

«На початку повномасштабної війни всіх іноземців, британців попереджали про необхідність покинути Україну. Він поїхав із дітьми, а я відмовилася виїжджати. Коли ситуація загострилася, як і багато українців, я прокинулася під звуки вибухів і не хотіла нікуди їхати, тим паче в той будинок. Однак діти почали телефонувати, плакати: «Мамо, будь ласка, приїжджай, тебе там уб'ють», і в мене не було іншого вибору, окрім як поїхати до Лондона під один дах із його донькою», – зізналася Камалія.

Співачка розповіла, що, окрім неї та її доньок, у будинку, де жила донька Захура від попередніх стосунків, було багато інших людей.

За словами Камалії, дочка її чоловіка постійно втручалася у їхню сім'ю та створювала неприємності.

«У нас із дочкою Захура почалися конфлікти. Я розповідала про це Захуру, але він не хотів вірити. Коли стався останній конфлікт, ситуація дійшла до того, що ми майже почали сваритися фізично. У червні 2022 року я зібрала речі, заявила, що більше не повернуся сюди, і поїхала назад в Україну. Захур почав шукати інше житло, але в Британії це довгий процес», – розповіла артистка.

За словами Камалії, рішення про розлучення ухвалили після того, як дочка Захура заявила, що підстриже її доньок.

«Коли я запитала Захура, чому ухвалюються такі рішення без мене, він емоційно відповів: «А що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я кинув свою дочку? Тоді я швидше розлучуся з тобою, ніж кину її», – зізналася артистка.

Камалія каже, це була остання крапля, після якої вона вирішила розлучитися.

«Це остаточне розлучення, не фіктивне. Наш шлюб був укладений за шаріатом, і розлучення також відбулося за шаріатом», – розповіла співачка.

Нагадаємо, що розлучення Камалії досі бурхливо обговорюється в мережі. Підкріплюючись чутками та різними припущеннями своїх прихильників, співачка підвищила інтерес до цієї теми та натякнула на возз’єднання з Мохаммадом Захуром.