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Співачка Камалія розповіла, хто зруйнував її шлюб із Захуром

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Камалія та Мохаммад Захур прожили разом 20 років
Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

За словами співачки Камалії, на їхній із Мохаммадом Захуром шлюб вплинули численні образи, які неодноразово повторювалися

Українська співачка Камалія вважає, що винуватицею в її розлученні з британсько-українським бізнесменом пакистанського походження Мохаммадом Захуром є 42-річна Тетяна, його дочка від попереднього шлюбу. Про це артистка заявила в інтерв'ю «Фокусу».

За словами співачки, на їхній із Мохаммадом Захуром шлюб вплинули численні образи, які неодноразово повторювалися. Однією з великих помилок Захура було те, що він привів Камалію та їхніх двох доньок (пара має спільних доньок-двійнят Арабеллу та Мірабеллу – «Главком»)  під один дах зі своїми дітьми від першого шлюбу.

«Якщо з його сином у мене склалися добрі стосунки, то його дочка від початку ставилася до мене ревниво і, навіть не знаючи мене, не хотіла ні знайомитися, ні спілкуватися», – розповіла Камалія.

За словами артистки, дочка Захура від попередніх стосунків жила у Великобританії в будинку, який належав його батькам. Вона поставила батькові умову, що його нова дружина не має з'являтися в цьому будинку.

На початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Камалія відмовлялася їхати у дім, де жила його страрша дочка,  однак Захур наполягав.

«На початку повномасштабної війни всіх іноземців, британців попереджали про необхідність покинути Україну. Він поїхав із дітьми, а я відмовилася виїжджати. Коли ситуація загострилася, як і багато українців, я прокинулася під звуки вибухів і не хотіла нікуди їхати, тим паче в той будинок. Однак діти почали телефонувати, плакати: «Мамо, будь ласка, приїжджай, тебе там уб'ють», і в мене не було іншого вибору, окрім як поїхати до Лондона під один дах із його донькою», – зізналася Камалія.

Співачка розповіла, що, окрім неї та її доньок, у будинку, де жила донька Захура від попередніх стосунків, було багато інших людей.

За словами Камалії, дочка її чоловіка постійно втручалася у їхню сім'ю та  створювала неприємності.

«У нас із дочкою Захура почалися конфлікти. Я розповідала про це Захуру, але він не хотів вірити. Коли стався останній конфлікт, ситуація дійшла до того, що ми майже почали сваритися фізично. У червні 2022 року я зібрала речі, заявила, що більше не повернуся сюди, і поїхала назад в Україну. Захур почав шукати інше житло, але в Британії це довгий процес», – розповіла   артистка.

За словами Камалії, рішення про розлучення ухвалили після того, як дочка Захура заявила, що підстриже її доньок.

«Коли я запитала Захура, чому ухвалюються такі рішення без мене, він емоційно відповів: «А що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я кинув свою дочку? Тоді я швидше розлучуся з тобою, ніж кину її», – зізналася артистка.

Камалія каже, це була остання крапля, після якої вона вирішила розлучитися.

«Це остаточне розлучення, не фіктивне. Наш шлюб був укладений за шаріатом, і розлучення також відбулося за шаріатом», – розповіла співачка.

Нагадаємо, що розлучення Камалії досі бурхливо обговорюється в мережі. Підкріплюючись чутками та різними припущеннями своїх прихильників, співачка підвищила інтерес до цієї теми та натякнула на возз’єднання з Мохаммадом Захуром.

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Теги: дружина Камалія співачка розлучення Мохаммад Захур

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