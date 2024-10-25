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«Ваш родич потрапив у халепу»: телефонний шахрай, який ошукав літніх киян, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Ваш родич потрапив у халепу»: телефонний шахрай, який ошукав літніх киян, отримав підозру
Наразі слідчі органи встановлюють особи спільників шахрая
фото: пресслужба прокуратури

Жертвами шахрая стали 77-річний пенсіонер та 91-річна пенсіонерка

Правоохоронці повідомили про підозру 31-річному одеситу, який у складі злочинної групи ошукав у Києві двох пенсіонерів за схемою «ваш родич потрапив у халепу». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Жертвами шахрая стали 77-річний пенсіонер та 91-річна пенсіонерка.

«Ваш родич потрапив у халепу»: телефонний шахрай, який ошукав літніх киян, отримав підозру фото 1

«Його спільники, перебуваючи у місцях позбавлення волі, зателефонували на стаціонарний телефон 77-річному чоловіку та повідомили, що його дружина стала винуватицею дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула інша водійка та щоб «зам’яти» цю справу, потрібно терміново передати гроші. Пенсіонер виконав всі вимоги і віддав 300 тис. гривень підозрюваному, який прийшов до нього додому за грошима. Згодом постраждалий зателефонував дружині та зрозумів, що його ошукали», – повідомили в прокуратурі.

Того ж дня підозрюваний видурив у 91-річної жінки 40 тисяч гривень нібито на лікування її сусідки, якій «необхідні гроші на операцію».

Видурені гроші чоловік переказав поштою та через криптогаманець своїм спільникам, після чого поїхав до Дніпра, де і був затриманий. Відомо, що він вже відбував покарання за створення терористичної групи та незаконне поводження зі зброєю.

У результаті фігуранту було повідомлено про підозру за фактом шахрайського заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало істотної шкоди потерпілим, в період воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наразі слідчі органи встановлюють особи спільників шахрая.

Раніше повідомлялося, що у Київській області шахраї під виглядом очільників держадміністрацій ошукували громадян. Затримані представлялись керівниками обласних та районних військово-цивільних адміністрацій та пропонували підприємцям перерахувати кошти на рахунки благодійних фондів для закупки військового спорядження за кордоном.

Теги: гроші телефон чоловік дружина шахрайство прокуратура

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