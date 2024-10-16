Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
«Майже всі прокурори Хмельниччини – інваліди 2-ї групи, згідно з рішенням Крупи. І багато років отримували від держави пенсії за інвалідність»
Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.
Бутусов переконаний, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, адже «були співучасниками корупційних схем». А виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців.
«Давайте подивимось на орган, який відповідає за захист закону та представляє державні інтереси – обласну прокуратуру Хмельницької області. Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О.Крупи», – заявив Бутусов.
Журналісти встановили список прокурорів з «інвалідністю» з Хмельницької прокуратури. Він, як зазначив Бутусов, перелік не є остаточним:
- Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;
- Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року, ймовірно, зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;
- Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;
- Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;
- Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури;
- Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
- Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;
- Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
- Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, за даними журналістів, зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;
- Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;
- Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області;
- Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;
- Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;
- Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
- Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
- Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;
- Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;
- Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;
- Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;
- Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;
- Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;
- Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;
- Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;
- Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;
- Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області;
- Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;
- Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;
- Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;
- Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;
- Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;
- Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;
- Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;
- Бандура Борис Борисович;
- Зубик Юрій Михайлович;
- Арсенюк Віктор Миколайович;
- Лисюк Іван Вікторович;
- Заремба Олександр Іванович;
- Поліщук Михайло Анатолійович;
- Благовісний Андрій Станіславович;
- Вітюк Євген Олександрович;
- Боднарук Тетяна Євгенівна;
- Скринник Максим Вадимович;
- Лютак Богдан Васильович;
- Кушнір Дмитро Володимирович;
- Гучинська Ірина Миколаївна;
- Туз Юрій Антонович;
- Васильєва Любов Володимирівна;
- Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;
- Пітель Марина Василівна;
- Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;
- Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури.
З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів згідно з декларацією, пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, і його дружина.
Подружжя обласного прокурора Олійника отримало 2,5 млн грн з грошей пенсіонерів. Першим пенсію о 2017-му у віці 37 років оформив Олексій Олійник, тоді він отримав вперше 34 397 грн. А в 2023-му Олійник, прокурор області, отримав вже 251 260 гривень. Аналогічну з чоловіком підвищену пенсію оформила дружина – прокурор Ірина Олександрівна Олійник.
«Навіщо прокурорам інвалідність? Тут не в грошах справа – кожен прокурор області це дуже заможна людина. Але згідно з законодавством про працю інваліді мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду, їх значно складніше звільнити. Наявність дружини інваліди – додаткова підстава щоб не допустити переведення прокурора зі «своєї» області, де у нього усі знайомі, майно, потоки налагоджені, в якусь іншу, область, не таку зручну. Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю», – пояснює Бутусов.
Також у розслідуванні зазначається, що масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені інвалідами.
«Згідно з рішенням МСЕК, в Хмельницькій області майже не залишилось здорових прокурорів. Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали тільки встановлені нами 50 прокурорів-інвалідів від платників податків, це становить як мінімум 54,1 млн гривень – деякі оформлювали пенсії з 2016 року, деякі останнім часом», – зауважує Бутусов.
Журналіст додав, що усі рішення МСЕК Хмельницької області відносно видачі свідоцтв про інвалідність усім працівникам правоохоронних органів Хмельницької області, а також членам їх родин, мають бути переглянуті.
Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.
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