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Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
Бутусов: Згідно з рішенням Крупи, в Хмельницькій області майже не залишилось здорових прокурорів
фото з відкритих джерел

«Майже всі прокурори Хмельниччини – інваліди 2-ї групи, згідно з рішенням Крупи. І багато років отримували від держави пенсії за інвалідність»

Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Бутусов переконаний, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, адже «були співучасниками корупційних схем». А виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців.

«Давайте подивимось на орган, який відповідає за захист закону та представляє державні інтереси – обласну прокуратуру Хмельницької області. Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О.Крупи», – заявив Бутусов.

Журналісти встановили список прокурорів з «інвалідністю» з Хмельницької прокуратури. Він, як зазначив Бутусов, перелік не є остаточним:

  1. Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;
  2. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року, ймовірно, зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;
  3. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;
  4. Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;
  5. Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури;
  6. Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
  7. Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;
  8. Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
  9. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, за даними журналістів, зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;
  10. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;
  11. Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області;
  12. Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;
  13. Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;
  14. Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
  15. Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
  16. Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;
  17. Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;
  18. Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;
  19. Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;
  20. Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;
  21. Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;
  22. Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;
  23. Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;
  24. Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;
  25. Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області;
  26. Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;
  27. Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;
  28. Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;
  29. Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;
  30. Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;
  31. Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;
  32. Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;
  33. Бандура Борис Борисович;
  34. Зубик Юрій Михайлович;
  35. Арсенюк Віктор Миколайович;
  36. Лисюк Іван Вікторович;
  37. Заремба Олександр Іванович;
  38. Поліщук Михайло Анатолійович;
  39. Благовісний Андрій Станіславович;
  40. Вітюк Євген Олександрович;
  41. Боднарук Тетяна Євгенівна;
  42. Скринник Максим Вадимович;
  43. Лютак Богдан Васильович;
  44. Кушнір Дмитро Володимирович;
  45. Гучинська Ірина Миколаївна;
  46. Туз Юрій Антонович;
  47. Васильєва Любов Володимирівна;
  48. Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;
  49. Пітель Марина Василівна;
  50. Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;
  51. Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури.

З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів згідно з декларацією, пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, і його дружина.

Подружжя обласного прокурора Олійника отримало 2,5 млн грн з грошей пенсіонерів. Першим пенсію о 2017-му у віці 37 років оформив Олексій Олійник, тоді він отримав вперше 34 397 грн. А в 2023-му Олійник, прокурор області, отримав вже 251 260 гривень. Аналогічну з чоловіком підвищену пенсію оформила дружина – прокурор Ірина Олександрівна Олійник.

«Навіщо прокурорам інвалідність? Тут не в грошах справа – кожен прокурор області це дуже заможна людина. Але згідно з законодавством про працю інваліді мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду, їх значно складніше звільнити. Наявність дружини інваліди – додаткова підстава щоб не допустити переведення прокурора зі «своєї» області, де у нього усі знайомі, майно, потоки налагоджені, в якусь іншу, область, не таку зручну. Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю», – пояснює Бутусов.

Також у розслідуванні зазначається, що масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені інвалідами.

«Згідно з рішенням МСЕК, в Хмельницькій області майже не залишилось здорових прокурорів. Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали тільки встановлені нами 50 прокурорів-інвалідів від платників податків, це становить як мінімум 54,1 млн гривень – деякі оформлювали пенсії з 2016 року, деякі останнім часом», – зауважує Бутусов.

Журналіст додав, що усі рішення МСЕК Хмельницької області відносно видачі свідоцтв про інвалідність усім працівникам правоохоронних органів Хмельницької області, а також членам їх родин, мають бути переглянуті.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

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Теги: Міноборони прокурор Миколаїв розслідування дружина журналіст майно Володимир Петров Сергій Іванов Олег Петров Олексій Петров Юрій Бутусов роман експертиза корупція в Україні

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