Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список

Бутусов: Згідно з рішенням Крупи, в Хмельницькій області майже не залишилось здорових прокурорів

«Майже всі прокурори Хмельниччини – інваліди 2-ї групи, згідно з рішенням Крупи. І багато років отримували від держави пенсії за інвалідність»

Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Бутусов переконаний, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, адже «були співучасниками корупційних схем». А виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців.

«Давайте подивимось на орган, який відповідає за захист закону та представляє державні інтереси – обласну прокуратуру Хмельницької області. Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О.Крупи», – заявив Бутусов.

Журналісти встановили список прокурорів з «інвалідністю» з Хмельницької прокуратури. Він, як зазначив Бутусов, перелік не є остаточним:

Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області; Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року, ймовірно, зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони; Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури; Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури; Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури; Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області; Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області; Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області; Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, за даними журналістів, зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі; Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області; Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області; Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області; Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області; Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області; Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області; Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області; Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області; Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області; Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області; Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області; Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області; Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області; Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області; Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області; Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області; Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області; Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури; Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури; Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури; Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури; Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького; Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури; Бандура Борис Борисович; Зубик Юрій Михайлович; Арсенюк Віктор Миколайович; Лисюк Іван Вікторович; Заремба Олександр Іванович; Поліщук Михайло Анатолійович; Благовісний Андрій Станіславович; Вітюк Євген Олександрович; Боднарук Тетяна Євгенівна; Скринник Максим Вадимович; Лютак Богдан Васильович; Кушнір Дмитро Володимирович; Гучинська Ірина Миколаївна; Туз Юрій Антонович; Васильєва Любов Володимирівна; Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури; Пітель Марина Василівна; Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури; Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури.

З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів згідно з декларацією, пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, і його дружина.

Подружжя обласного прокурора Олійника отримало 2,5 млн грн з грошей пенсіонерів. Першим пенсію о 2017-му у віці 37 років оформив Олексій Олійник, тоді він отримав вперше 34 397 грн. А в 2023-му Олійник, прокурор області, отримав вже 251 260 гривень. Аналогічну з чоловіком підвищену пенсію оформила дружина – прокурор Ірина Олександрівна Олійник.

«Навіщо прокурорам інвалідність? Тут не в грошах справа – кожен прокурор області це дуже заможна людина. Але згідно з законодавством про працю інваліді мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду, їх значно складніше звільнити. Наявність дружини інваліди – додаткова підстава щоб не допустити переведення прокурора зі «своєї» області, де у нього усі знайомі, майно, потоки налагоджені, в якусь іншу, область, не таку зручну. Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю», – пояснює Бутусов.

Також у розслідуванні зазначається, що масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені інвалідами.

«Згідно з рішенням МСЕК, в Хмельницькій області майже не залишилось здорових прокурорів. Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали тільки встановлені нами 50 прокурорів-інвалідів від платників податків, це становить як мінімум 54,1 млн гривень – деякі оформлювали пенсії з 2016 року, деякі останнім часом», – зауважує Бутусов.

Журналіст додав, що усі рішення МСЕК Хмельницької області відносно видачі свідоцтв про інвалідність усім працівникам правоохоронних органів Хмельницької області, а також членам їх родин, мають бути переглянуті.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.