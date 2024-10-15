Питання рекрутингу та мобілізації. Як створити умови, аби люди йшли в ЗСУ?

«Або ми логічно прийдемо до рішень які нам дозволять поповнити Сили Оборони, або програємо»

«Ми маємо визнати, що мобілізація, якщо не провалена, то не досягає своїх цілей»

Я володію приблизними даними, але вони вже і так публічно озвучені.

Бусифікація та рейди на концерт Вакарчука, єдиного українського виконавця спроможного зібрати зал в сучасних умовах, викликають у суспільства негатив.

Формула набрати зеків та сзчшників, як зробила РФ працює, але не дає потрібних кількісних показників.

Росія знайшла формулу, яка діє все гірше та гірше, але діє – гроші.

Усі формули розробив наш противник.

Вони пропонують високі зарплати та $25 тис. за підписання контракту. В майбутньому це створить конфлікт між людьми які отримали гроші та тими хто пішов по мобілізації, особливо, якщо буде оголошена нова.

Проблема рекрутингу в Україні в тому, що ми навіть тридцятку не завжди платимо підрозділам, я вже не кажу сотку. Нам потрібно не людей на концерті Вакарчука ловити, а створити умови аби люди самі хотіли піти служити, бо таких грошей де інде не заробиш та заохочення тих, хто добровільно пішов у 2022 році.

Ми маємо створити умови, які б зробили бажаним іти в ЗСУ:

Грошове забезпечення. Неможливість влаштуватись в органи Державної влади без служби в Силах Оборони та участі в бойових діях. Можливо варто внести зміни в закон про Верховну Раду, де умовою балотування було б досвід служби в Силах Оборони. Тотальні пільги для родин діючих військовослужбовців та ветеранів у питаннях медицини, освіти, працевлаштування. Як приклад, якщо дружина військовослужбовця влаштовується на роботу вчителем в школу і має відповідну кваліфікацію, то вона має отримати цю роботу.

Ще великою мотивацією було б зберігання військових колективів. Бо зараз, через нестачу особового складу створилася практика канібалізму бригад, що призводить до демотивації особового складу і не якісного застосування обмеженого людського ресурсу. Ми маємо поміняти підходи, бо з таких рішень буде тільки більше СЗЧ(самовільного залишення частини).

Якісним рішенням командування стало організація рекрутингу силами підрозділів та дозволу набирати людей в обхід тцк рішенням командирів. Я упевнений, що це дасть позитивні результати протягом декількох місяців. Аби ще синергії додати, а не конкуренції. Бо не там створили конкуренцію.

Цілий ряд бригад вже успішно проводять рекрутинг, знаходять людей, тренують їх, готують на безпілотників, артилеристів, розвідників, ребовців, рерівців, злагоджують, створюють колективи.

Ефективність рекрутингу підвищиться в рази за деяких умов: повага, грошове забезпечення, колектив.

Підсумок. Або ми логічно прийдемо до рішень які нам дозволять поповнити Сили Оборони, або програємо.