«Вона може відповісти на всі питання». Співзасновник Монобанку назвав свого головного радника

Гороховський каже, що радиться з тими, кого вважає для себе авторитетом

Співзасновник компанії Fintech Band та онлайн-банку Monobank Олег Гороховський назвав свою дружину Тетяну Гороховську головним своїм радником. Про це він розказав в інтерв'ю Раміни Ескахзай.

«Мій основний радник – це моя дружина. Вона може відповісти на всі питання, які мене турбують, особливо за тиждень до того, як щось станеться. Я раджусь з друзями, з тими, кого вважаю для себе авторитетом», – сказав Гороховський.

Також співзасновник Monobank вважає, що порада – це не перекладання відповідальності на когось: «Тобі потрібний спектр думок, правильні запитання, але ти ухвалюєш рішення самостійно. Ключова помилка, коли ми радимося, ми можемо перенести відповідальність на того, з ким радимося, і це завжди видно».

Раніше Олег Гороховський поділився історією про те, як він змінив прописку з Дніпровської на Миколаївську через сплату податків.

Також бізнесмен, банкір та співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський під час третього саміту Кримської платформи заявив, що перше фізичне відділення банку відкриють у деокупованому Криму.

Також Гороховський розповів, як змінив прописку з Дніпровської на Миколаївську через сплату податків.