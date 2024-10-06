Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Вона може відповісти на всі питання». Співзасновник Монобанку назвав свого головного радника

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Олег Гороховський розповів про свою дружину
фото: скріншот з відео

Гороховський каже, що радиться з тими, кого вважає для себе авторитетом

Співзасновник компанії Fintech Band та онлайн-банку Monobank Олег Гороховський назвав свою дружину Тетяну Гороховську головним своїм радником. Про це він розказав в інтерв'ю Раміни Ескахзай.

«Мій основний радник – це моя дружина. Вона може відповісти на всі питання, які мене турбують, особливо за тиждень до того, як щось станеться. Я раджусь з друзями, з тими, кого вважаю для себе авторитетом», – сказав Гороховський.

Також співзасновник Monobank вважає, що порада – це не перекладання відповідальності на когось: «Тобі потрібний спектр думок, правильні запитання, але ти ухвалюєш рішення самостійно. Ключова помилка, коли ми радимося, ми можемо перенести відповідальність на того, з ким радимося, і це завжди видно».

Раніше Олег Гороховський поділився історією про те, як він змінив прописку з Дніпровської на Миколаївську через сплату податків.

Також бізнесмен, банкір та співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський під час третього саміту Кримської платформи заявив, що перше фізичне відділення банку відкриють у деокупованому Криму. 

Також Гороховський розповів, як змінив прописку з Дніпровської на Миколаївську через сплату податків. 

Теги: банк сім'я дружина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослав Базилевич лишився без трьох доньок і дружини внаслідок російського удару по Львову
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
5 вересня, 13:15
Павло Зібров з дружиною Мариною
«Нашу любов благословили небеса»: Зібров привітав дружину з особливим родинним святом
19 вересня, 15:08
Никитюк був заступником начальника управління МВС у Волинській області та заступником начальника міліції Херсонської області
Колишній радник Залужного загинув від удару ракети
21 вересня, 14:11
Камалія та Мохаммад Захур прожили разом 20 років
Співачка Камалія розповіла, хто зруйнував її шлюб із Захуром
1 жовтня, 15:55
За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують 150 тис. грн
Відзавтра Нацбанк запроваджує обмеження на карткові перекази: що потрібно знати
30 вересня, 10:04
Іспанці відходять від традиційних форматів родини
«Традиційні родини» в Іспанії у минулому? ЗМІ зафіксували цікавий тренд
4 жовтня, 04:00
Міхаель Шумахер з'явився на весіллі дочки: перший публічний вихід за 11 років
Міхаель Шумахер з'явився на весіллі дочки: перший публічний вихід за 11 років
3 жовтня, 03:00
Меланія Трамп та Дональд Трамп у шлюбі з 2005 року
Дружина Трампа підтримала право на аборти, попри позицію чоловіка
4 жовтня, 10:38
Україна зробила крок у напрямі підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з ухиленням від сплати податків
Податкова отримала дані про закордонні рахунки українців
4 жовтня, 12:18

Життя

«Вона може відповісти на всі питання». Співзасновник Монобанку назвав свого головного радника
«Вона може відповісти на всі питання». Співзасновник Монобанку назвав свого головного радника
Названо прізвисько принца Гаррі, про яке він хотів би не згадувати
Названо прізвисько принца Гаррі, про яке він хотів би не згадувати
Кейт Міддлтон виконала мрію смертельно хворої дівчини
Кейт Міддлтон виконала мрію смертельно хворої дівчини
Кейт Міддлтон «врятувала» принца Вільяма та зробила його щасливим
Кейт Міддлтон «врятувала» принца Вільяма та зробила його щасливим
«Я щасливий». Ярош поділився радісною новиною
«Я щасливий». Ярош поділився радісною новиною
«В душі 20»: Дружина Гордона в різноманітних образах відсвяткувала ювілей (фото)
«В душі 20»: Дружина Гордона в різноманітних образах відсвяткувала ювілей (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
20K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
18K
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки
14K
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
12K
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують

Новини

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua