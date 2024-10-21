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Тейлор Свіфт, Бейонсе, Каньє Вест: VIP-агітатори Трампа та Гарріс на виборах в США

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Тейлор Свіфт, Бейонсе, Каньє Вест: VIP-агітатори Трампа та Гарріс на виборах в США
Вибори в США
фото з відкритих джерел

За кандидатів у президента США агітує багато знаменитих та публічних персон

Напередодні президентських виборів у США кандидатів підтримує велика кількість знаменитостей та публічних персон.

Хто агітує за Дональда Трампа

За кандидата від республіканців агітує менше поп-зірок. Однак про свою підтримку йому заявили репери Каньє Вест, Азілія Бенкс та Ліл Памп, пуерториканські співаки Ануель АА та Джастін Куїлес, рок-музикант Кід Рок.

Серед них одним з найбільш впливових та суперечливих є Каньє Вест. Крім власне музики, він є власником кількох брендів одягу та є впливовою фігурою в індустрії моди. Вест виступав за Трампа, ще коли той очолював Білий дім у 2016–2020 роках. Під час виборів 2020 року Каньє Вест сам був кандидатом у 12 штатах, але набрав мінімальну кількість голосів. Він планував брати участь у виборах у 2024 році та розповідав, як у 2022 році запропонував Трампу бути його кандидатом у віце-президенти.

Водночас Трампа підтримало багато кантрі-співаків. Цей жанр має корені у народній музиці Європи, яка потрапила у США з мігрантами. Кантрі особливо популярний в невеликих містах та селах півдня та південного заходу США, які традиційно підтримують республіканців.

Про підтримку Трампа заявили: Джейсон Алдін, Біллі Рей Сайрус, Лі Грінвуд, Джон Річ та Тревіс Трітт. Хоча для української аудиторії вони можуть бути маловідомими, але у своїй ніші мають не менший вплив, ніж поп-зірки. Як і у випадку з Гарріс, кантрі-співаки працюють переважно на аудиторію, яка і так прихильна до Трампа.

Свою підтримку Трампу висловили популярні екс-рестлери Халк Хоган, Кейн та Андертейкер. Реслінг – це вид спортивних розваг, що поєднує елементи бойових мистецтв, атлетики та театру. Як і кантрі, він є насамперед американським культурним феноменом.

Хоган виступив на з'їзді Республіканської партії, де висунули Трампа, та у своєму стилі розірвав футболку, показавши червону майку з брендом "Трамп-Венс". Загалом у політика давні зв'язки з індустрією реслінгу, він кілька разів бував на шоу WWE – найбільшої компанії в цій індустрії, що дає Трампу додаткові можливості для реклами. Кейн (справжнє ім'я Глен Джейкобс) давно в політиці представляє республіканців і з 2018 року очолює округ у штаті Теннессі. Своєю чергою Андертейкер (Марк Келвей) записав із Трампом подкаст.

Хто підтримує Камалу Гарріс

На сторону кандидатки від демократів стала більша частина так званих селебріті Голівуду: Бейонсе, Аріана Гранде, Джордж Клуні, Кеті Перрі, і багато інших. Та американські оглядачі виділяють з них, перш за все, співачку Тейлор Свіфт, яка підтримала Камалу Гарріс 11 вересня, одразу після президентських дебатів у США. Свіфт має дуже дисципліновану аудиторію. Але серед її шанувальників насамперед молодь та жінки – вони і так значною мірою підтримують демократку.

Гарріс також активно залучає впливових топ-представників Демократичної партії. За неї на мітингах виступають колишні президенти США Білл Клінтон та Барак Обама.

Як зазначає Reuters, Обама, який перебував у Білому домі з 2009 по 2017 роки, зосередився на виборцях-чоловіках – категорії, яка на цих виборах більше схильна голосувати за Трампа. Інша його цільова аудиторія – молодь в університетах, яку він має стимулювати до голосування на останньому етапі кампанії. Обама та його дружина Мішель виступили з промовами на підтримку Гарріс під час національного з'їзду Демократичної партії в серпні цього року. Також він агітує за кандидатку від демократів на мітингах по "хитких" штатах – Пенсильванії, Мічигані Вісконсіні.

Президент США у 1993-2001 роках Білл Клінтон більше зосереджується на штатах "Сонячного поясу": Джорджія, Невада, Арізона. Зокрема, він уже побував у Лас-Вегасі. Колишній президент намагатиметься звертатись до сільських виборців, серед яких за даними опитувань Гарріс має гірші результати, ніж деякі з останніх кандидатів від Демократичної партії, повідомляє CNN.

До цієї ж категорії політичних VIP-агітаторів можна віднести і нинішнього господаря Білого дому Джо Байдена, у якого Гарріс залишається віце-президенткою.

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Теги: Барак Обама партії політика Білл Клінтон президент дружина молодь Каньє Вест реслінг музикант Бейонсе Тейлор Свіфт

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