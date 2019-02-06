В сети опубликован посмертный клип Децла на трек Inferno



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Децл

Артист не дожил до премьеры несколько дней

В сети появился новый клип рэпера Децла на трек Inferno. Видеоклип вышел после смерти исполнителя. 35-летний Децл (Кирилл Толмацкий) скончался после концерта в Ижевске. Отыграв выступление, Кирилл пошел в гримерку, где ему стало плохо. Знакомые вызвали «скорую», но она успела лишь зафиксировать смерть от остановки сердца.

Песня вошла в его альбом μετεμψύχωσις, релиз которого состоялся в 2017 году.

«Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις, должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора», — говорится в описании на ютьюб-канале Децла.

«Всё успел сделать. Сказал всё, что хотел сказать, остался верен себе, не оставив шанса на реванш своре - утёр нос всем. Оставив за собой последнее слово: вырастил сына, был верен жене, почитал мать. добился правильного внимания неспящих людей, оставил след и семена, из которых каждый может вырастить Дерево Жизни. Умер, отыграв концерт, в преддверии очень мощного и хорошего энергетически дня Новолуния и настоящего Нового года. Будет похоронен в День рождения одного из своих кумиров Боба Марли... Кирилл, это самый красивый путь и самый красивый уход, которые я видела! Будь счастлив в новом мире в новой жизни! Я уверена, она будет, ты просто перешёл на другой уровень, который ты честно и смело заслужил», «