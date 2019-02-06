Досье участников Нацотбора-2019: Kiza Mazur - певица с уникальным голосом и оригинальной манерой исполнения

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Kira Mazur

Scotch продолжает знакомить с участниками отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019»

До начала национального отбора на престижный европейский музыкальный конкурс остались считанные дни и украинские артисты заняты репетициями, постановками номеров и оттачиванием вокального мастерства.

Ну а редакция Scotch продолжает погружение наших читателей в мир новой украинской музыки. Сегодня мы расскажем о молодой и перспективной артистке, композиторе и просто симпатичной девушке Kira Mazur.

Ее творчество отличается сочетанием элементов украинского фолка с различными стилями музыки, которые дополняют уникальный голос и оригинальная манера исполнения. Певица играет на клавишных инструментах и гитаре.

Творческий путь девушки на украинскую сцену был тернист. Летом 2014 года Кира записала украиноязычную композицию «Карі очі», но славы ей она не принесла.

Долгое время от украинских продюсеров певица слышала только слова отказа. Поэтому Kira Mazur решила пойти другим путем – разослала свои песни европейским и американским продюсерам и на певицу посыпались предложения из разных стран – Польши, Германии, Франции.

Немногие знают, что в 2018 году Kira Mazur даже установила национальный рекорд Украины – стала первой певицей, исполнившей песню во время прыжка с парашютом. Таким необычным образом Kira Mazur презентовала свой дебютный альбом «Мій Folk».

На Нацотбор-2019 девушка пришла с одним желанием - быть услышанной.

«Сейчас у меня есть что сказать. У меня есть альбом, есть накопленное творчество, видение того, что я могу дать. И я в принципе хочу показать свое творчество большой массе людей, хочу, чтобы моя аудитория расширилась, чтобы люди могли оценить меня и вообще узнать. Для меня очень важно быть услышанной и иметь возможность дарить творчество людям», - призналась Kira Mazur в интервью Стб

На сцене Нацотбора артистка представит композицию «Дихати». А вот детали постановки Kira Mazur держит в секрете.

«Могу сказать, что мой номер можно описать словами: любовь, борьба, воинственность. Но, конечно, это не описывает мой номер должным образом. Потому что очень важно, как это выглядит, а не только как звучит и какие эмоции вызывает», - отмечает певица. Стоит отметить, что согласно результатам жеребьевки Kira Mazur выступит во втором полуфинале под номером 4. Кроме нее 16 февраля на сцену также выйдут: Kazka, Ivan Navi, Anna Maria, Khayat, Laud, Braii, Freedom jazz. Напомним, что 64‑й конкурс международный песенный конкурс «Евровидение-2019», пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля - Тель-Авиве. 14 мая состоится первый полуфинал, 16 - второй, а 18 мая пройдет грандиозный финал.



