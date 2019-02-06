Возлюбленная Павла Розенко превратилась в киборга (фото)



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Елена-Кристина Лебедь

Телеведущая Елена-Кристина Лебедь удивила поклонников в соцсети

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале продолжает выставлять фото своей травмированной ноги, а ее фолловеры – засыпать словами поддержки и смешными комментариями.

В начале года Елена-Кристина Лебедь травмировала ногу, и ей даже пришлось делать операцию. Но ведущая проекта «Аферисты в сетях» не падает духом. Напротив, выставляет смешные фотографии в Instagram, на которых демонстрирует ногу в ортезе.

«Нога после операции. Типа, после капремонта. Так что к весне буду бегать, как бешеный сайгак», – отвечает на комментарий одного из своих корреспондентов Елена-Кристина.

Кстати, фолловеры ведущей Нового канала под каждой фотографией засыпают ее словами поддержки и шутками по поводу ноги:

«Бриллиантовая нога»,«Почему с этим креплением на вашей ноге вы напоминаете персонажа из фэнтези?»,«Просто таки кіборг»,«Диагноз: трансформертит ноги»,«Здоровья вам! Вы такой позитивный человек. Даже в сложной ситуации излучаете свет и радость».

Последнюю похвалу ведущая «Аферисты в сетях» оправдывает – отвечает своим подписчика чуть ли не на каждый комментарий, благодарит и также интересуется их самочувствием.

«Спасибо, прорвемся. Тем более, с такой теплой поддержкой от вас», – пишет Елена-Кристина.

Но поддерживают ее не только фолловеры. Сегодня ведущая Нового канала выставила в Instagram фото, на которых на работу в снежное утро ее везет Павел Розенко. А она с ногой помещается пока только на заднем сидении.