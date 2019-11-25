Осадчая и Горбунов умилили «королевским» фото

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instagram.com/kosadcha

Супруги на кадре просто излучают любовь и счастье

Украинские телеведущие сфотограировались на лестнице в элегантных нарядах в обнимку. Чувственный снимок опубликован в Instagram ведущей «Светской жизни».

Горбунов в темном пиджаке и брюках, в белой рубашке и с бабочкой трогательно обнимает за руки Осадчую в нежном костюме с цветочным принтом.

instagram.com/kosadcha

«Любовь витает в воздухе! С Юрием Горбуновым удобно фотографироваться на лестнице», - подписала Катя фото.

В сети комментаторы купают Осадчую и Горбунова в комплиментах и называют самой красивой и милой звездной супружеской парой, а также королем и королевой.