Осадчая и Горбунов умилили «королевским» фото
instagram.com/kosadcha
Супруги на кадре просто излучают любовь и счастье
Украинские телеведущие сфотограировались на лестнице в элегантных нарядах в обнимку. Чувственный снимок опубликован в Instagram ведущей «Светской жизни».
Горбунов в темном пиджаке и брюках, в белой рубашке и с бабочкой трогательно обнимает за руки Осадчую в нежном костюме с цветочным принтом.
instagram.com/kosadcha
«Любовь витает в воздухе! С Юрием Горбуновым удобно фотографироваться на лестнице», - подписала Катя фото.
В сети комментаторы купают Осадчую и Горбунова в комплиментах и называют самой красивой и милой звездной супружеской парой, а также королем и королевой.