American Music Awards 2019: лучшие фото звезд с красной дорожки

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Тейлор Свифт

Знаменитости надели самые лучшие наряды, чтобы сверкать на ковровой дорожке

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждение престижной музыкальной премией American Music Awards 2019.

На красной дорожке, в зале и на сцене собрались самые популярные на сегодняшний день представители музыкальной индустрии, чьи имена фигурируют в номинации всех музыкальных премий 2019 и 2020 года.

Так, на главной сцене AMA 2019 выступили Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Селена Гомес, Lizzo, Кристина Агиллера, Камилла Кабелло и Шон Мендес.

Также своим выступлением порадовала зрителей певица Тони Брекстон, которая впервые поднялась на сцену AMA ровно 25 лет назад.

Впервые за 16 лет на эту сцену вернулась певица Шанайя Твейн. Напомним, премия вручается с 1973 года.

Тейлор Свифт стала лауреатом сразу трех номинаций – «Артист десятилетия», «Исполнитель года» и «Лучший поп/рок альбом», тем самым побив рекорд Майкла Джексона.

Лучшим артистом 2019 года в жанре альтернативный рок признана Билли Айлиш, покорившая мир хитом bad guy. Исполнительница также завоевала победу как «Лучший новый артист года».

Композиция американской певицы Хэлси Without Me принесла артистке победу в номинации «Лучшая поп/рок песня».