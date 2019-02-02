Рэпер Tekashi69 признал себя виновным во всех преступлениях. Ему грозит 47 лет тюрьмы
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Розсилка
Вынесение окончательного приговора назначено на 24 января 2020 года
Tekashi69 признал себя виновным по девяти пунктам, включая обвинения в организации заказного убийства, грабеже и наркоторговле. По данным The Washington Post, вчера рэпер сообщил судье о своем участии в преступной группировке Nine Trey с осени 2017 года и о том, что оплатил убийство члена банды-конкурента ради повышения своего статуса среди сообщников. Кроме того, Tekashi признал, что продал около килограмма героина и других наркотиков, и принес извинения всем, кого коснулись его действия: «Я прошу прощения у суда, у всех, кто из-за меня пострадал, у моей семьи, друзей и фанатов, которых я подвел».
Tekashi был задержан в ноябре прошлого года, тогда же стало известно о перспективе пожизненного тюремного срока. Неизвестно, как судья будет действовать теперь: в лучшем случае, за все преступления рэперу грозит 47 лет за решеткой, но, учитывая сотрудничество со следствием, защита может попросить уменьшить строгость наказания. В течение следующего года Tekashi продолжит предоставлять следователям всю информацию о группировке Nine Trey, что повышает вероятность покушения на рэпера. За несколько дней до ареста ФБР уже предупреждало Tekashi об угрозах в его адрес, поступающих от двоих подельников. Вынесение окончательного приговора назначено на 24 января 2020 года.