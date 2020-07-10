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    Жизнь

    «Какой персик». Оля Цибульская в леопардовом купальнике заставила фанатов мечтать о ней

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    Украинская поп-звезда Оля Цибульская - «Какой персик». Оля Цибульская в леопардовом купальнике заставила фанатов мечтать о ней
    Украинская поп-звезда Оля Цибульская
    instagram.com/cybulskaya/

    Певица похвасталась длинными ногами и аппетитными ягодицами

    Украинская поп-звезда Оля Цибульская подразнила фанатов эротическим фото в купальнике. В своем Инстаграме артистка выложила снимок, где соблазнительно позирует возле дерева в сплошном купальнике в леопардовый принт. Звезда предстала в позе, которая выгодно подчеркивает стройные ножки и аппетитные ягодицы певицы.

    Под снимком Цибульская призвала юзеров оценить фотографию и призналась, что ненавидит шопинг.

    photo_2020-07-10_11-25-02
    instagram.com/cybulskaya/

    «Он отнимает море времени, а еще провоцирует освобождать место для новых вещей. Без истории, без эмоций... Просто с ценниками. Поэтому я посылаю туда своего стилиста. Но тайком сама захожу в странные магазины за рубежом и вновь позволяю себе волшебные вещи. Потому что туфли от Gucci, купленные на последние деньги в Париже, стоят миллиард поцелуев до утра под Лувром и тысячи историй, которые можно рассказать детям только после 18-ти. Потому что мама еще та горячая штучка!»,- поделилась артистка.

    В ответ пользователи взорвались комментариями. Поклонники звезды высоко оценили и фигуру кумира, и ее купальник.

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