«Какой персик». Оля Цибульская в леопардовом купальнике заставила фанатов мечтать о ней



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Украинская поп-звезда Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya/

Певица похвасталась длинными ногами и аппетитными ягодицами

Украинская поп-звезда Оля Цибульская подразнила фанатов эротическим фото в купальнике. В своем Инстаграме артистка выложила снимок, где соблазнительно позирует возле дерева в сплошном купальнике в леопардовый принт. Звезда предстала в позе, которая выгодно подчеркивает стройные ножки и аппетитные ягодицы певицы.

Под снимком Цибульская призвала юзеров оценить фотографию и призналась, что ненавидит шопинг.

instagram.com/cybulskaya/

«Он отнимает море времени, а еще провоцирует освобождать место для новых вещей. Без истории, без эмоций... Просто с ценниками. Поэтому я посылаю туда своего стилиста. Но тайком сама захожу в странные магазины за рубежом и вновь позволяю себе волшебные вещи. Потому что туфли от Gucci, купленные на последние деньги в Париже, стоят миллиард поцелуев до утра под Лувром и тысячи историй, которые можно рассказать детям только после 18-ти. Потому что мама еще та горячая штучка!»,- поделилась артистка.

В ответ пользователи взорвались комментариями. Поклонники звезды высоко оценили и фигуру кумира, и ее купальник.