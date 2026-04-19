Рятувальний жилет із «Титаніка» продали на аукціоні за рекордні $900 тис.

Аліна Самойленко
фото: AP

На жилеті збереглися підписи самої власниці та інших пасажирів, які врятувалися в одній шлюпці

На аукціоні в англійському Девайзесі встановили нові цінові рекорди на пам’ятні речі з легендарного лайнера «Титанік». Головним лотом суботніх торгів став рятувальний жилет пасажирки першого класу Лаури Мейбл Франкателлі. Попри попередню оцінку у 250-350 тис. фунтів, фінальна ціна лота сягнула 670 тис. фунтів стерлінгів (близько $906 тис.). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Унікальність цього жилета полягає в тому, що на ньому збереглися підписи самої власниці та інших пасажирів, які врятувалися в тій самій шлюпці. Лаура Франкателлі була секретаркою відомої модельєрки Люсі Дафф Гордон. Вони вижили у рятувальній шлюпці №1, історія якої досі викликає суперечки: судно було розраховане на 40 осіб, проте на воду його спустили лише з 12 пасажирами на борту.

Окрім жилета, на аукціоні Henry Aldridge & Son за 390 тис. фунтів ($527 тис.) було реалізовано подушку сидіння з однієї з рятувальних шлюпок. Її придбали власники музеїв «Титаніка» зі США. За словами аукціоніста Ендрю Олдріджа, такі високі ціни свідчать про незгасаючий світовий інтерес до трагедії 1912 року.

Нагадаємо, що «Титанік» затонув 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом, забравши життя близько 1500 людей. 

Як відомо, на британському аукціоні Henry Aldridge & Son 18-каратний золотий кишеньковий годинник пасажира «Титаніка» Ісидора Штрауса продали за рекордні £1,78 млн ($2,33 млн), встановивши новий максимум серед артефактів, пов’язаних із затонулим лайнером. 

Годинник марки Jules Jurgensen з гравіюванням належав 67-річному бізнесмену Ісидору Штраусу, який отримав його у подарунок на день народження у 1888 році. Штраус народився у Баварії в єврейській родині та емігрував до США у 1854 році. Він разом із дружиною Ідою загинув під час катастрофи Титаніка. Пізніше годинник знайшли та повернули родині.

До слова, рукописний лист, написаний пасажиром «Титаніка», якого деякі експерти вважають «справжнім Джеком Доусоном», виставлено на продаж на аукціоні за приголомшливу суму, що стартує від $66 тис. Ця реліквія, написана незадовго до трагедії, додає ще один шар історичної інтриги до романтичної легенди кінематографа. 

Читайте також

Життя

Порошенко ганяв Києвом на байку
Порошенко ганяв Києвом на байку
Відома українська акторка втрапила у неприємність на польському кордоні
Відома українська акторка втрапила у неприємність на польському кордоні
Зумери все частіше довіряють особисте життя штучному інтелекту
Зумери все частіше довіряють особисте життя штучному інтелекту
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя в Іспанії
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя в Іспанії

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
