Українка розкрила нюанси життя у Стамбулі

Українка Вікторія Веріковська, котра оселилася у Стамбулі, попередила, що життя в Туреччині дуже сильно відрізняється від поїздки на відпочинок. І до деяких речей мігранти не готові. Як інформує «Главком», про це блогерка розповіла у своєму TikTok.

Перше, що зауважила українка – далеко не всі райони Стамбула сучасні, і деякі з них справді релігійні.

«Ви будете ловити зацікавлені погляди чоловіків і осудливі – від жінок, особливо покритих. І це може статися будь-де», – поділилася українка.

Вікторія також розповіла, що навіть коли одяг зовсім звичайний, поглядів їй уникнути не вдається. Блогерка зауважила, що їй до такої уваги байдуже, однак є люди, яким може бути дискомфортно.

Другий момент, до якого потрібно приготуватися – це затори. Іноді дві години потрібно витратити тільки на те, аби дістатися в один бік. Тож під час пошуку житла Вікторія радить одразу ж орієнтуватися на наявність громадського транспорту поряд.

Також українка попереджає, що іноземців у Туреччині можуть обраховувати.

«Те що для місцевих коштує 100 лір, вам можуть сказати як 200. Таке буває, і від цього не втекти. І оренда квартири для вас буде дорожча», – розповіла дівчина.

Утім, для українки привітність місцевих та переваги Туреччини переважують усі мінуси.

