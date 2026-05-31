Українка розкрила нюанси життя у Стамбулі

Вікторія розповіла, що навіть коли одяг зовсім звичайний, поглядів їй уникнути не вдається
фото з відкритих джерел
Блогерка попереджає, що іноземців у Туреччині можуть обраховувати

Українка Вікторія Веріковська, котра оселилася у Стамбулі, попередила, що життя в Туреччині дуже сильно відрізняється від поїздки на відпочинок. І до деяких речей мігранти не готові. Як інформує «Главком», про це блогерка розповіла у своєму TikTok.

Перше, що зауважила українка – далеко не всі райони Стамбула сучасні, і деякі з них справді релігійні.

«Ви будете ловити зацікавлені погляди чоловіків і осудливі – від жінок, особливо покритих. І це може статися будь-де», – поділилася українка.

Вікторія також розповіла, що навіть коли одяг зовсім звичайний, поглядів їй уникнути не вдається. Блогерка зауважила, що їй до такої уваги байдуже, однак є люди, яким може бути дискомфортно.

Другий момент, до якого потрібно приготуватися – це затори. Іноді дві години потрібно витратити тільки на те, аби дістатися в один бік. Тож під час пошуку житла Вікторія радить одразу ж орієнтуватися на наявність громадського транспорту поряд.

Також українка попереджає, що іноземців у Туреччині можуть обраховувати.

«Те що для місцевих коштує 100 лір, вам можуть сказати як 200. Таке буває, і від цього не втекти. І оренда квартири для вас буде дорожча», – розповіла дівчина.

Утім, для українки привітність місцевих та переваги Туреччини переважують усі мінуси.

Раніше українка, що мешкає у США, розповіла, чому американці бояться викликати «швидку». За словами Христини, Сполучені Штати витрачають на охорону здоров'я астрономічні суми, які щороку сягають близько $5,3 трильйона, що становить майже 18% усього валового внутрішнього продукту країни. Проте колосальне фінансування не гарантує автоматичного процвітання нації, адже за показниками тривалості життя США помітно поступаються більшості високорозвинених європейських держав. Головна причина цього криється в самій філософії системи, де охорона здоров'я функціонує як приватний комерційний ринок.

Також українка Валентина, котра мешкає в Німеччині тривалий час, розповіла, чому це ідеальна для життя країна.  

Читайте також:

