Головна Скотч Життя
search button user button menu button

98-річний чоловік встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса, здійснивши політ на крилі літака (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
98-річний Гаррі Гісман на аеродромі у Кембриджі
фото: Guinness World Records
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Довгожитель присвятив свій рекорд пам'яті дружині та сину, які хворіли на рак

98-річний Гаррі Гісман встановив незвичний рекорд. Довгожитель здійснив політ, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Як розповідає «Главком», цей політ увійшов до Книги рекордів Гіннеса. 

Встановлення рекорду Гаррі Гісмана відбулося на аеродромі Даксфорд у Кембриджі (Велика Британія). 98-річний чоловік протримався протягом дев’яти хвилин польоту на крилі літака. Довгожитель піднявся на висоту 300 метрів. 

Під час польоту був присутній офіційний представник «Книги рекордів Гіннеса», який підтвердив, те що Гаррі Гісман став найстаршим у світі «вінг-вокером» (каскадером, який виконує трюки на крилах літака, – «Главком»). «Я мріяв про це від самого дитинства, і те, що я нарешті зміг здійснити цю мрію у 98 років та стати рекордсменом «Книги рекордів Гіннеса», перевершило всі мої найсміливіші очікування», – розповів Гісман.

98-річний Гаррі Гісман встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса
98-річний Гаррі Гісман встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса
фото: Guinness World Records

Цей політ був особливим та відбувся у рамках спеціального рекордного заїзду. Тому він мав ретельну підготовку та суворе дотримання правил безпеки. Як розповів довгожитель, він протягом 11 місяців готувався до здійснення мрії.

98-річний Гаррі Гісман встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса
98-річний Гаррі Гісман встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса
фото: Guinness World Records

Для цього британець займався із фітнестренером, щоб фізично підготуватися до встановлення рекорду. 

Гаррі Гісман стоїть на крилі літака
Гаррі Гісман стоїть на крилі літака
фото: Guinness World Records

Досягнення Гаррі Гісмана мало й благодійну мету. Воно допомогло зібрати кошти для Фонду допомоги дітям, хворим на рак імені Леннокса. 

«Гаррі – доказ того, що ніколи не пізно йти за мрією. У свої 98 років він досяг просто надзвичайного. Протягом останніх декількох місяців я мала честь познайомитися з ним і побачити ту рішучість, яка стоїть за цим викликом», – сказала Ліндсі Бідвелл, представниця Фонду допомоги дітям, хворим на рак, імені Леннокса.

98-річний Гаррі Гісман встановив рекорд.

До того ж свій рекорд довгожитель встановив у пам’ять дружині та сину, які померли через рак. «Те, що він робить це, збираючи кошти на допомогу дітям, хворим на рак, робить цю справу ще більш особливою. Гаррі – справді національний скарб, і наша команда, а також сім’ї, на користь яких він збирає кошти, будуть йому вічно вдячні», – додала Ліндсі Бідвелл.

Нагадаємо, мешканець Румунії Іліє Чокан, який був найстарішим чоловіком Європи, помер за день до свого 113-річчя. Перед тим як піти з життя, чоловік розкрив секрети свого довголіття. 

Читайте також:

Теги: літак Велика Британія рекорд фото довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадри з фотосесії Мерилін Монро у 1962 році
У мережі з'явилися 60-річні фото Мерилін Монро, які раніше ніхто не бачив
1 травня, 13:20
Свято танцю об’єднало професійні та аматорські колективи з різних куточків держави
Танцювальний рекорд у Хмельницькому: 888 учасників одночасно виконали подільський «Краков’як»
3 травня, 10:52
45-річна Соломія Вітвіцька вагітна первістком
Вагітна Соломія Вітвіцька зворушила мережу кадрами з нової фотосесії
5 травня, 14:25
Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти
Велика Британія та Франція проведуть зустріч щодо місії з супроводу суден через Ормузьку протоку
11 травня, 02:31
Кейт Міддлтон приїхала до Італії
Кейт Міддлтон здійснила перший офіційний візит після лікування раку (фото)
14 травня, 13:24
Володимир і Олена Зеленські поділилися спільними кадрами у День вишиванки
Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки
21 травня, 09:57
Британія пообіцяла жорсткі дії проти тіньового флоту РФ
Погрози Лондона не спрацювали. Тіньовий флот РФ пройшов британські води
12 травня, 08:42
Принцеса Діана вийшла заміж за принца Чарльза у 20 років
Британія виставила на аукціон лист принцеси Діани про весілля з Чарльзом ІІІ (фото)
28 травня, 13:40
1 червня 2025 року дрони СБУ вразили п’ять авіабаз РФ
1 червня – річниця спецоперації СБУ «Павутина»: відео безпрецедентної атаки
Сьогодні, 10:20

Життя

98-річний чоловік встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса, здійснивши політ на крилі літака (фото)
98-річний чоловік встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса, здійснивши політ на крилі літака (фото)
Експринц Ендрю отримав нове звинувачення у домаганні на королівських скачках
Експринц Ендрю отримав нове звинувачення у домаганні на королівських скачках
Подружжя Порошенків назвало три книги, які придбали на «Книжковому Арсеналі»
Подружжя Порошенків назвало три книги, які придбали на «Книжковому Арсеналі»
Українка розкрила нюанси життя у Стамбулі
Українка розкрила нюанси життя у Стамбулі
Родина переїхала з Києва у стару хату в селі та показала, що з цього вийшло
Родина переїхала з Києва у стару хату в селі та показала, що з цього вийшло
Ребрендинг «Живчика» викликав обурення в соцмережах: що не сподобалося українцям
Ребрендинг «Живчика» викликав обурення в соцмережах: що не сподобалося українцям

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua