98-річний чоловік встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса, здійснивши політ на крилі літака (фото)

Довгожитель присвятив свій рекорд пам'яті дружині та сину, які хворіли на рак

98-річний Гаррі Гісман встановив незвичний рекорд. Довгожитель здійснив політ, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Як розповідає «Главком», цей політ увійшов до Книги рекордів Гіннеса.

Встановлення рекорду Гаррі Гісмана відбулося на аеродромі Даксфорд у Кембриджі (Велика Британія). 98-річний чоловік протримався протягом дев’яти хвилин польоту на крилі літака. Довгожитель піднявся на висоту 300 метрів.

Під час польоту був присутній офіційний представник «Книги рекордів Гіннеса», який підтвердив, те що Гаррі Гісман став найстаршим у світі «вінг-вокером» (каскадером, який виконує трюки на крилах літака, – «Главком»). «Я мріяв про це від самого дитинства, і те, що я нарешті зміг здійснити цю мрію у 98 років та стати рекордсменом «Книги рекордів Гіннеса», перевершило всі мої найсміливіші очікування», – розповів Гісман.

Цей політ був особливим та відбувся у рамках спеціального рекордного заїзду. Тому він мав ретельну підготовку та суворе дотримання правил безпеки. Як розповів довгожитель, він протягом 11 місяців готувався до здійснення мрії.

Для цього британець займався із фітнестренером, щоб фізично підготуватися до встановлення рекорду.

Досягнення Гаррі Гісмана мало й благодійну мету. Воно допомогло зібрати кошти для Фонду допомоги дітям, хворим на рак імені Леннокса.

«Гаррі – доказ того, що ніколи не пізно йти за мрією. У свої 98 років він досяг просто надзвичайного. Протягом останніх декількох місяців я мала честь познайомитися з ним і побачити ту рішучість, яка стоїть за цим викликом», – сказала Ліндсі Бідвелл, представниця Фонду допомоги дітям, хворим на рак, імені Леннокса.

До того ж свій рекорд довгожитель встановив у пам’ять дружині та сину, які померли через рак. «Те, що він робить це, збираючи кошти на допомогу дітям, хворим на рак, робить цю справу ще більш особливою. Гаррі – справді національний скарб, і наша команда, а також сім’ї, на користь яких він збирає кошти, будуть йому вічно вдячні», – додала Ліндсі Бідвелл.

