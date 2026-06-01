Подружжя Порошенків назвало три книги, які придбали на «Книжковому Арсеналі»

Петро Порошенко придбав на «Книжковому Арсеналі» 80 книг

П’ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною відвідав «Книжковий Арсенал» у Києві. Подружжя придбало на фестивалі десятки книжок та назвало декілька видань, які найбільше привернули їхню увагу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис експрезидента України у Facebook.

За словами Петра Порошенка, він придбав на «Книжковому Арсеналі» близько 80 книжок. Про три з цих видань розповіла Марина Порошенко.

Однією з книг, яку придбало подружжя, є книга «Вітер з Марса» поетеси Ліни Костенко, яка містить вірші письменниці, написані від початку Незалежності України до сьогоднішньої війни. «Треба, щоб вона була у вашій бібліотеці», – зазначила Марина Порошенко.

Другою книгою, яка привернула увагу Порошенків, стала книга «Війна дронів. Безпілотники в російсько-українській війні» військового історика Михайла Жирохова. «Війна дронів – це те, що сьогодні є міць Збройних сил, план перемоги і дипломатія України», – прокоментував Порошенко.

Третя книга, яка увійшла до списку найкращих, за думкою подружжя Порошенків, стала книга «Шух. Історія легенди», присвячена життю головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Подружжя Порошенків на «Книжковому Арсеналі» фото: Петро Порошенко/Facebook

«Для нас особисто дуже актуальна книжка Шухевича, тому що наші вороги розбили його музей у Львові і ми зараз займаємося тим, щоб його відновити. Пройшло два з половиною роки, і він ще досі не відреставрований. Але неймовірну книгу видали, наполегливо раджу. Візьміть, прочитайте. Вона з неймовірними ілюстраціями. Це про Україну і про українство», – сказали Порошенки.

