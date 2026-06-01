Подружжя Порошенків назвало три книги, які придбали на «Книжковому Арсеналі»

Юлія Відміцька
Подружжя Порошенків на «Книжковому Арсеналі»
фото: Петро Порошенко/Facebook
Петро Порошенко придбав на «Книжковому Арсеналі» 80 книг

П’ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною відвідав «Книжковий Арсенал» у Києві. Подружжя придбало на фестивалі десятки книжок та назвало декілька видань, які найбільше привернули їхню увагу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис експрезидента України у Facebook.

За словами Петра Порошенка, він придбав на «Книжковому Арсеналі» близько 80 книжок. Про три з цих видань розповіла Марина Порошенко.

Однією з книг, яку придбало подружжя, є книга «Вітер з Марса» поетеси Ліни Костенко, яка містить вірші письменниці, написані від початку Незалежності України до сьогоднішньої війни. «Треба, щоб вона була у вашій бібліотеці», – зазначила Марина Порошенко.

Другою книгою, яка привернула увагу Порошенків, стала книга «Війна дронів. Безпілотники в російсько-українській війні» військового історика Михайла Жирохова. «Війна дронів – це те, що сьогодні є міць Збройних сил, план перемоги і дипломатія України», – прокоментував Порошенко.

Третя книга, яка увійшла до списку найкращих, за думкою подружжя Порошенків, стала книга «Шух. Історія легенди», присвячена життю головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

«Для нас особисто дуже актуальна книжка Шухевича, тому що наші вороги розбили його музей у Львові і ми зараз займаємося тим, щоб його відновити. Пройшло два з половиною роки, і він ще досі не відреставрований. Але неймовірну книгу видали, наполегливо раджу. Візьміть, прочитайте. Вона з неймовірними ілюстраціями. Це про Україну і про українство», – сказали Порошенки.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська відвідала відкриття «Книжкового Арсеналу» в Києві. Олена Зеленська поділилася враженнями від відкриття «Книжкового арсеналу» та розповіла, які книги придбала на фестивалі.

