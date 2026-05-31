Родина переїхала з Києва у стару хату в селі та показала, що з цього вийшло

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Хата, яку купила родина Катерини Синько
фото: скріншот із відео
Занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник

Два роки тому родина з Києва залишилася життя у столиці і переїхала до старого будинку в селі на Хмельниччині. За цей час занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник, який сім'я планує розширювати. Як інформує «Главком», про життя своєї сім'ї у новому домі на ютуб-каналі Synko Family розповіла Катерина Синько.

Чому родина вирішила залишити Київ

Рішення про переїзд було цілком свідомим. Сім'я обрала старий будинок із пічним опаленням, без водопостачання та сучасних умов, відмовившись від міського способу життя. Головною метою було створення більш автономного побуту та власного господарства. За будинок заплатили $2 000.

«Для нас це не романтизм, коли ми ідеалізуємо життя в селі. Для нас це можливість побудувати автономне незалежне життя з незалежною електрикою, водопостачанням і з усіма зручностями»,– пояснює Катерина.

Паралельно родина розвиває невелику ферму, займається виноградарством і виробництвом крафтової продукції. На території з'явилися ягідники, городні культури, компостні зони та експериментальні грядки.

Що змінилося на ділянці за два роки

За словами власниці, на час переїзду територія була повністю заросла високою травою. Сьогодні на ділянці ростуть ромашка, ожина, полуниця, кукурудза, капуста, горох, буряк, морква, зелень та інші культури.

Частину городу господарі облаштували за принципом високих грядок. Також вони активно використовують сидерати, компост і органічні методи догляду за рослинами, намагаючись мінімізувати використання хімічних препаратів.

Окрему увагу приділяють кукурудзі, яку раніше не вдавалося виростити.

Водночас власники визнають, що робота на ділянці не обходиться без труднощів. Цього сезону несподівано зламалася газонокосарка, тому частину території доводиться розчищати вручну.

Виноградник планують збільшити ще на 200 кущів

Одним із головних проєктів родини залишається виноградник. Частина саджанців уже пережила зиму та почала формувати нові лози після весняних морозів.

Наразі на ділянці ростуть різні сорти винограду, а господарі називають молоді рослини своїм «виноградним дитячим садком». Сім'я планує висадити ще понад 200 нових кущів на іншій території.

Попри постійні труднощі та експерименти, власники кажуть, що продовжують навчатися працювати із землею та поступово створювати господарство, яке зможе забезпечувати родину власною продукцією.

Нагадаємо, дизайнерка інтер’єру та ландшафту власноруч вдихнула нове життя у стару сільську хату, перетворивши її на атмосферний простір для життя та відпочинку. Оселю в одному із сіл Одеської області Уляна придбала ще близько 15 років тому. Тоді старовинна хата, якій було понад сто років, коштувала приблизно $1 500.

Також киянка Владислава разом із родиною кардинально змінила життя, переїхавши з центру столиці до села в стару хату. Попри втому й труднощі, каже – уперше відчула справжню свободу і сенс у повсякденні. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

