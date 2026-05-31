Родина переїхала з Києва у стару хату в селі та показала, що з цього вийшло

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник

Два роки тому родина з Києва залишилася життя у столиці і переїхала до старого будинку в селі на Хмельниччині. За цей час занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник, який сім'я планує розширювати. Як інформує «Главком», про життя своєї сім'ї у новому домі на ютуб-каналі Synko Family розповіла Катерина Синько.

Чому родина вирішила залишити Київ

Рішення про переїзд було цілком свідомим. Сім'я обрала старий будинок із пічним опаленням, без водопостачання та сучасних умов, відмовившись від міського способу життя. Головною метою було створення більш автономного побуту та власного господарства. За будинок заплатили $2 000.

«Для нас це не романтизм, коли ми ідеалізуємо життя в селі. Для нас це можливість побудувати автономне незалежне життя з незалежною електрикою, водопостачанням і з усіма зручностями»,– пояснює Катерина.

Паралельно родина розвиває невелику ферму, займається виноградарством і виробництвом крафтової продукції. На території з'явилися ягідники, городні культури, компостні зони та експериментальні грядки.

Що змінилося на ділянці за два роки

За словами власниці, на час переїзду територія була повністю заросла високою травою. Сьогодні на ділянці ростуть ромашка, ожина, полуниця, кукурудза, капуста, горох, буряк, морква, зелень та інші культури.

Частину городу господарі облаштували за принципом високих грядок. Також вони активно використовують сидерати, компост і органічні методи догляду за рослинами, намагаючись мінімізувати використання хімічних препаратів.

Окрему увагу приділяють кукурудзі, яку раніше не вдавалося виростити.

Водночас власники визнають, що робота на ділянці не обходиться без труднощів. Цього сезону несподівано зламалася газонокосарка, тому частину території доводиться розчищати вручну.

Виноградник планують збільшити ще на 200 кущів

Одним із головних проєктів родини залишається виноградник. Частина саджанців уже пережила зиму та почала формувати нові лози після весняних морозів.

Наразі на ділянці ростуть різні сорти винограду, а господарі називають молоді рослини своїм «виноградним дитячим садком». Сім'я планує висадити ще понад 200 нових кущів на іншій території.

Попри постійні труднощі та експерименти, власники кажуть, що продовжують навчатися працювати із землею та поступово створювати господарство, яке зможе забезпечувати родину власною продукцією.

Нагадаємо, дизайнерка інтер’єру та ландшафту власноруч вдихнула нове життя у стару сільську хату, перетворивши її на атмосферний простір для життя та відпочинку. Оселю в одному із сіл Одеської області Уляна придбала ще близько 15 років тому. Тоді старовинна хата, якій було понад сто років, коштувала приблизно $1 500.

Також киянка Владислава разом із родиною кардинально змінила життя, переїхавши з центру столиці до села в стару хату. Попри втому й труднощі, каже – уперше відчула справжню свободу і сенс у повсякденні.