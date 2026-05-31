Ребрендинг «Живчика» викликав обурення в соцмережах: що не сподобалося українцям

Надія Карбунар
Українцям не сподобалося нове візуальне оформлення популярного напою
Зміни передбачають іншу форму пляшки, а також стиль оформлення етикетки, яка стала більш стриманою і з меншою кількістю деталей

Бренд українського напою «Живчик» змінив свою айдентику, однак її розкритикували у соцмережах через відмову від традиційного дизайну, а також використання російського шрифту. Про це повідомляє «Главком».

«Живчик» виріс та змінився разом із тобою! Енергія, натхнення та знайомий смак – тепер в оновленому пакуванні», – оголосив бренд.

Зміни передбачають іншу форму пляшки, а також стиль оформлення етикетки, яка стала більш стриманою і з меншою кількістю деталей.

Водночас у соцмережах нове візуальне оформлення критикували не тільки через відхід від звичного дизайну, який, як згадували коментатори, для багатьох асоціюється з дитинством, а й через одну зі шрифтових гарнітур на етикетці, схожу на гарнітуру під назвою Road Radio. Її розробила під псевдонімом Glen Jan дизайнерка російського походження Elena Kowalski.

У креативній агенції Brain Tank, яка розробляла нову айдентику, відреагували на критику, заявивши, що не здогадувались, що бренд «Живчика» є «таким справжнім національним символом» і що «кількість емоційних та професійних коментарів, щодо дизайну нової етикетки» стала для них «несподіванкою».

Тому агенція вирішила оголосити грант на редизайн того, «що вам не сподобалося». Для цього пропонують 50 тисяч гривень премії тому, хто запропонує новий дизайн – такий, «щоб всім сподобався».

Також там пообіцяли «ретельно пропрацювати та вийти з рішенням» щодо «сенситивного питання шрифтової гарнітури».

