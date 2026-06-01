Експринц Ендрю отримав нове звинувачення у домаганні на королівських скачках

Жінка звинуватила експринца у домаганнях, що сталося у 2002 році

Ім’я експринца Ендрю з'явилося у новому скандалі. Члена королівської родини звинуватили у домаганнях до жінки, яка працювали офіціанткою на скачках Royal Ascot, які полюбляла покійна королева Єлизавета II. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Star.

Відомо, що ймовірний інцидент стався в Аскоті у 2002 році під час кінних перегонів. На скачках разом з Ендрю була присутня королева Єлизавета та інші члени королівської родини. Саме під час цього заходу, за словами однієї жінки, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор проявив неналежну поведінку в її бік. Деталей заяви поліція не розголошує.

Однак відомим залишається факт того, що експринц Ендрю був постійним гостем скачок разом зі своєю родиною. У 2002 році син королеви також був присутній на подібному заході, він відвідував два з п’яти днів скачок.

Також Ендрю Маунтбаттен-Віндзор був й на скачках 2002 року в Аскоті, за перегонами він спостерігав з королівської ложі разом зі злочинцем Джеффрі Епштейном і його подругою Гіслейн Максвелл.

До слова, колишній принц Ендрю і надалі заперечує будь-які звинувачення у неправомірних діях у свій бік. Водночас правоохоронці продовжують вивчати період, коли підозрюваний у 2001–2011 роках працював урядовим торговим представником. У документах, які опублікувало Міністерство юстиції США, йдеться про те, що ексгерцог нібито передавав Джефрі Епштейну конфіденційні урядові звіти.

Нещодавно стало відомо, що розслідування охоплює більше можливих злочинів, у яких фігурує Ендрю Маунтбаттен-Віндзор. Йдеться, зокрема, про сексуальні правопорушення та корупцію. Нові докази можуть стати частиною справи експринца або розглядатися як «самостійні» епізоди.

Раніше король Великої Британії Чарльз III заявляв про те, що він готовий «повністю співпрацювати» зі слідством у справі свого брата. «Оскільки триває поліцейське розслідування щодо пана Маунтбеттена-Віндзора, ми не можемо коментувати ці питання», – заявили у Букінгемському палаці.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та наказав йому залишити маєток поблизу Віндзорського замку. Таке рішення стало покаранням за його зв’язки з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Також повідомлялося, уряд Великої Британії на прохання короля Чарльза III працює над позбавленням експринца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора звання віцеадмірала – останнього почесного військового звання. Брата короля звинувачували у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном.