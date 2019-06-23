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    Жизнь

    Роберт Де Ниро стал героем антироссийского ролика

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    Роберт Де Ниро - Роберт Де Ниро стал героем антироссийского ролика
    Роберт Де Ниро

    Во время пятиминутного видео актер утверждает, что Кремль «атаковал демократию» США.

    Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро в компании актеров Мартина Шина, Лоуренса Фишборна, Софии Буш, а также писателя Стивена Кинга принял участие в антироссийском ролике. Видео опубликовал в своем Twitter портал Now This.

    Герои короткого видео утверждают, что в 2016 году действующий президент США Дональд Трамп и Кремль якобы вступили в сговор во время предвыборной гонки. По словам участников ролика, Москва развернула целую операцию, чтобы в итоге бизнесмен стал главой Соединенных Штатов Америки.

    Свои слова они подкрепляют докладом спецпрокурора Роберта Мюллера.

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