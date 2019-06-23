Роберт Де Ниро стал героем антироссийского ролика
Во время пятиминутного видео актер утверждает, что Кремль «атаковал демократию» США.
Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро в компании актеров Мартина Шина, Лоуренса Фишборна, Софии Буш, а также писателя Стивена Кинга принял участие в антироссийском ролике. Видео опубликовал в своем Twitter портал Now This.
Герои короткого видео утверждают, что в 2016 году действующий президент США Дональд Трамп и Кремль якобы вступили в сговор во время предвыборной гонки. По словам участников ролика, Москва развернула целую операцию, чтобы в итоге бизнесмен стал главой Соединенных Штатов Америки.
Exclusive: De Niro, @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/VpJhIGBbv0— NowThis (@nowthisnews) 20 червня 2019 р.
Свои слова они подкрепляют докладом спецпрокурора Роберта Мюллера.