Родила в воде: Хилари Дафф опубликовала трогательное видео первых минут жизни своей дочки



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Хилари Дафф

Актриса рожала она в домашних условиях

Хилари Дафф известна как модель, а также как певица. 25 октября прошлого года Дафф стала мамой во второй раз. Своему избраннику она подарила дочь Бэнкс Вайолет Бейр. Теперь в соцсетях звезда то и дело публикует фото с детьми. При этом 31-летняя актриса пытается заниматься спортом, чтобы вернуться в форму. В семье знаменитости царит настоящая идиллия. О родах Хилари почти ничего не рассказывала, но на днях она решила поделиться очень личными для нее кадрами родов.

В своем микроблоге Дафф опубликовала видео, на котором запечатлены первые минуты жизни ее дочки. Она сидит в надувном бассейне с водой дома. При этом на руках она держит только что родившегося ребенка. Актриса прижимает его к груди. В какой-то момент малышка начинает тянуться ручками к маме. Хилари едва смогла сдержать слезы в это мгновение. Рядом с актрисой находился врач, акушер и близкие звезды, поэтому она чувствовала себя спокойно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff) 25 Мар 2019 в 10:10 PDT

«Мы сделали это вместе: на родах присутствовали Мэтт, моя мама и другие родные люди, которые оказывали мне поддержку», - поделилась Хилари. Она отметила, что не может поверить в то, что ее дочка родилась пять месяцев назад. Ей кажется, что малышка Бэнкс была всегда с ней. Поклонники восхитились нежными кадрами. Они отметили, что актриса очень смелая, так как решилась рожать дома, а не в клинике.