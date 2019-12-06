Роман Оксаны Забужко попал в список лучших книг XXI века



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Авторитетная швейцарская газета высоко отметила роман Оксаны Забужко

Список не определяет, какой среди избранных романов - лучший из лучших

Швейцарская газета Tages Anzeiger включила роман известной украинской писательницы Оксаны Забужко «Музей заброшенных секретов», написанный в 2009 году, в список 20 лучших романов века.

Этой новостью Оксана Забужко поделилась в своем Фейсбуке.

Интересно, что список составлен в хронологическом порядке, и таким образом он не определяет, какой среди избранных романов - лучший из лучших. Стоит прочитать все.

Кроме Оксаны Забужко в топ вошли романы Джоан Роулинг, Светланы Алексиевич и нынешней нобелевского лауреата по литературе Ольги Токарчук.

Лучшие романы XXI века по версии Tages Anzeiger:

«Поправки», 2001. - Джонатан Франзен, США

«Искупление», 2002 - Иэн Макьюэн, Великобритания

«Над обрывом», 2004 - Маркус Вернер, Швейцария

«Не отпускай меня», 2005 - Кадзуо Исигуро, Великобритания

«Безумные дела», 2006 - Кадаре, Албания

«Обычный человек», 2006 - Филип Рот, США

«Облачный атлас», 2006 - Дэвид Митчелл, Великобритания

Серия романов о Гарри Поттере, 2007 - Джоан Роулинг, Великобритания

«Пандора в Конго», 2007 - Альберт Санчес Пиньоль, Испания

«Башня», 2008 - Уве Теллькамп, Германия

«На край земли», 2009 - Давид Гроссман, Израиль

«Гудбай, Берлин», 2010 - Вольфганг Херндорф, Германия

«Музей заброшенных секретов», 2010 - Оксана Забужко, Украина

«Время секонд хенд», 2013 - Светлана Алексиевич, Беларусь

«Сфера», 2014 - Дэйв Эггерс, США

«Поцелуи Ленина», 2015 - Янь Ляньке, Китай

«Моя невероятная подруга», 2016 - 2018 - Елена Ферранте, Италия

«Крафт», 2017 - Йонас Люшер, Швейцария

«Память девушки», 2018 - Анне Эрно, Франция

«Книги Якова», 2019 - Ольга Токарчук, Польша