Роман Оксаны Забужко попал в список лучших книг XXI века
Список не определяет, какой среди избранных романов - лучший из лучших
Швейцарская газета Tages Anzeiger включила роман известной украинской писательницы Оксаны Забужко «Музей заброшенных секретов», написанный в 2009 году, в список 20 лучших романов века.
Этой новостью Оксана Забужко поделилась в своем Фейсбуке.
Интересно, что список составлен в хронологическом порядке, и таким образом он не определяет, какой среди избранных романов - лучший из лучших. Стоит прочитать все.
Кроме Оксаны Забужко в топ вошли романы Джоан Роулинг, Светланы Алексиевич и нынешней нобелевского лауреата по литературе Ольги Токарчук.
Лучшие романы XXI века по версии Tages Anzeiger:
«Поправки», 2001. - Джонатан Франзен, США
«Искупление», 2002 - Иэн Макьюэн, Великобритания
«Над обрывом», 2004 - Маркус Вернер, Швейцария
«Не отпускай меня», 2005 - Кадзуо Исигуро, Великобритания
«Безумные дела», 2006 - Кадаре, Албания
«Обычный человек», 2006 - Филип Рот, США
«Облачный атлас», 2006 - Дэвид Митчелл, Великобритания
Серия романов о Гарри Поттере, 2007 - Джоан Роулинг, Великобритания
«Пандора в Конго», 2007 - Альберт Санчес Пиньоль, Испания
«Башня», 2008 - Уве Теллькамп, Германия
«На край земли», 2009 - Давид Гроссман, Израиль
«Гудбай, Берлин», 2010 - Вольфганг Херндорф, Германия
«Музей заброшенных секретов», 2010 - Оксана Забужко, Украина
«Время секонд хенд», 2013 - Светлана Алексиевич, Беларусь
«Сфера», 2014 - Дэйв Эггерс, США
«Поцелуи Ленина», 2015 - Янь Ляньке, Китай
«Моя невероятная подруга», 2016 - 2018 - Елена Ферранте, Италия
«Крафт», 2017 - Йонас Люшер, Швейцария
«Память девушки», 2018 - Анне Эрно, Франция
«Книги Якова», 2019 - Ольга Токарчук, Польша