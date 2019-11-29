  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)

    • Розсилка
    У сучасних бібліотеках є інклюзивні елементи для людей з порушеннями зору - Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    У сучасних бібліотеках є інклюзивні елементи для людей з порушеннями зору
    Фото: пресслужба мера Києва

    У Києві відкрито три бібліохаби

    Мер Києва Віталій Кличко показав сучасний бібліохаб у Дніпровському районі та те, як завершують реконструкцію ще однієї бібліотеки на Троєщині.

    Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Ми перетворюємо столичні бібліотеки на сучасні бібліохаби. Протягом останніх двох років відкрили три таких бібліотечних простори. Це: Центральна бібліотека ім. Тараса Шевченка для дітей на проспекті Перемоги, бібліотека для дітей в Подільському районі на вулиці Межигірській і Центральна районна бібліотека ім. Тичини в Дніпровському районі», - зазначив мер у дописі до відео. 

    За його словами, головна відмінність сучасних бібліотек від закладів радянської системи – в них цікаво та затишно, є доступ до Wi-Fi, комп’ютери, якими можна користуватися безкоштовно. В бібліохабах створюють конференц-зали, зони для відпочинку, дитячі зони, аби кияни могли з користю проводити своє дозвілля. 

    Наприклад, у бібліотеці імені Тичини є й інклюзивні елементи для людей з порушеннями зору. Цей бібліохаб має два спеціальних комп’ютери, на яких можна збільшити шрифт для читання книг. Їх придбали завдяки проекту «Громадський бюджет». 

    «До кінця року в тестовому режимі відкриємо ще дві сучасних бібліотеки: «Свічадо» в Святошинському районі і бібліотеку для дітей №115 в Деснянському районі. До речі, остання – найбільша за площею бібліотека в столиці. Там буде навіть літній майданчик для читання книг. І ми продовжуємо працювати, аби кожен район мав сучасну бібліотеку, де можна і цікаву лекцію послухати, і відвідати з дітьми майстер-клас чи презентацію книжки, скористатися безкоштовним інтернетом. Або усамітнитися в затишному місці і почитати книжку. Це будуть сучасні open space!» - додав Кличко. 

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)
    Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)

    У наступному році планують відкрити ще один бібліохаб у Шевченківському районі та продовжити реконструкцію бібліотек в Голосіївському і Дарницькому районах столиці.

    Віталій Кличко Київ книги кияни бібліотека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ