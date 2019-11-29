Як київські бібліотеки перетворюються на сучасні бібліохаби (фото, відео)



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У сучасних бібліотеках є інклюзивні елементи для людей з порушеннями зору Фото: пресслужба мера Києва

У Києві відкрито три бібліохаби

Мер Києва Віталій Кличко показав сучасний бібліохаб у Дніпровському районі та те, як завершують реконструкцію ще однієї бібліотеки на Троєщині.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Ми перетворюємо столичні бібліотеки на сучасні бібліохаби. Протягом останніх двох років відкрили три таких бібліотечних простори. Це: Центральна бібліотека ім. Тараса Шевченка для дітей на проспекті Перемоги, бібліотека для дітей в Подільському районі на вулиці Межигірській і Центральна районна бібліотека ім. Тичини в Дніпровському районі», - зазначив мер у дописі до відео.

За його словами, головна відмінність сучасних бібліотек від закладів радянської системи – в них цікаво та затишно, є доступ до Wi-Fi, комп’ютери, якими можна користуватися безкоштовно. В бібліохабах створюють конференц-зали, зони для відпочинку, дитячі зони, аби кияни могли з користю проводити своє дозвілля.

Наприклад, у бібліотеці імені Тичини є й інклюзивні елементи для людей з порушеннями зору. Цей бібліохаб має два спеціальних комп’ютери, на яких можна збільшити шрифт для читання книг. Їх придбали завдяки проекту «Громадський бюджет».

«До кінця року в тестовому режимі відкриємо ще дві сучасних бібліотеки: «Свічадо» в Святошинському районі і бібліотеку для дітей №115 в Деснянському районі. До речі, остання – найбільша за площею бібліотека в столиці. Там буде навіть літній майданчик для читання книг. І ми продовжуємо працювати, аби кожен район мав сучасну бібліотеку, де можна і цікаву лекцію послухати, і відвідати з дітьми майстер-клас чи презентацію книжки, скористатися безкоштовним інтернетом. Або усамітнитися в затишному місці і почитати книжку. Це будуть сучасні open space!» - додав Кличко.

У наступному році планують відкрити ще один бібліохаб у Шевченківському районі та продовжити реконструкцію бібліотек в Голосіївському і Дарницькому районах столиці.