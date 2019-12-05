Імідж України у світі: поетеса і експосол розповіли про культурну дипломатію трансляція



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У Главкомі презентували нову поетичну збірку Людмили Скирди «Голоси Сакартвело»

Сьогодні, 5 грудня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась зустріч з журналістами на тему: «Імідж України: культурна дипломатія»

Запрошені гості:

Людмила Скирда, поетеса, перша письменниця незалежної України, книги якої перекладено усіма офіційними мовами ООН, дружина українського дипломата Юрія Костенка;

Рауль Чілачава, посол України в Латвійській Республіці (2005-2010 рр), письменник, перекладач.

Учасники зустрічі презентували нову поетичну збірку Людмили Скирди «Голоси Сакартвело», переклад якої здійснив Рауль Чілачава Вони також поділилися власним досвідом творення позитивного іміджу Української держави за кордоном.

Учасники презентації розповіли про культурну дипломатію, як чинник впливу на міжнародний імідж України.