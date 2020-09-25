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    Жизнь

    Российская певица лишилась квартиры из-за коронавируса

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    Певица Елена Ваенга - Российская певица лишилась квартиры из-за коронавируса
    Певица Елена Ваенга

    Лишившаяся квадратных метров певица назвала чудовищными финансовые проблемы, возникшие у нее из-за пандемии

    Российской певице Елене Ваенге пришлось выставить на продажу свою квартиру в Санкт-Петербурге из-за финансовой дыры, образовавшейся в бюджете артистки на фоне пандемии коронавируса. Об этом звезда рассказала в интервью журналу «Антенна».

    «Сейчас, чтобы рассчитаться с долгами, я продаю свою квартиру в центре Петербурга. Ничего страшного, у меня есть дом, есть где жить, — сообщила Ваенга. — Но это я к тому, что у меня не лежат 100 миллионов на черный день. Ничего, справлюсь, все пройдет, не война, не чума, но мы, артисты, получили хорошую инъекцию, нам показали свое место». Лишившаяся квадратных метров певица назвала чудовищными финансовые проблемы, возникшие у нее из-за пандемии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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