Российский певец заявил, что пил самогон с 13-летним Зеленским (видео)



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В конце января СБУ запретила въезд в Украину Валерию Сюткину

Сюткин познакомился с Зеленским в 1991 году, когда с группой «Браво» выступал в Киеве

Российский певец Валерий Сюткин, которому СБУ запретила въезд в Украину, рассказал, что пил самогон с Владимиром Зеленским в 1991 году.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTVI.

По словам певца, он познакомился с Зеленским в 1991 году, когда с группой «Браво» выступал в Киеве.

Группа студентов, среди которых был Зеленский, попросила фронтмена пустить их на концерт. После этого они пришли поблагодарить Сюткина.

Кто-то из зрителей подарил группы пятилитровую бутылку самогона. И Сюткин разлив ее на всех, в том числе и Зеленскому. По словам певца, Зеленский тогда сказал, что этого он не забудет.

«По-моему, начал потихоньку забывать», - отметил Сюткин.

Напомним, Вадимир Зеленский родился в 1978-м году. Исходя из этого, на момент встречи будущему президенту Украины было 13 лет.

В конце января СБУ запретила въезд в Украину Сюткин. Ограничительная мера по Сюткина связан с его одобрительными высказываниями по поводу оккупации Россией украинского Крыма, которую он назвал в эфире одного из телеканалов РФ «целесообразной».