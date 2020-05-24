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    Жизнь

    Российский певец заявил, что пил самогон с 13-летним Зеленским (видео)

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    <p>В конце января СБУ запретила въезд в Украину Валерию Сюткину</p> <div></div> - Российский певец заявил, что пил самогон с 13-летним Зеленским (видео)

    В конце января СБУ запретила въезд в Украину Валерию Сюткину

    Сюткин познакомился с Зеленским в 1991 году, когда с группой «Браво» выступал в Киеве

    Российский певец Валерий Сюткин, которому СБУ запретила въезд в Украину, рассказал, что пил самогон с Владимиром Зеленским в 1991 году.

    Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTVI.

    По словам певца, он познакомился с Зеленским в 1991 году, когда с группой «Браво» выступал в Киеве.

    Группа студентов, среди которых был Зеленский, попросила фронтмена пустить их на концерт. После этого они пришли поблагодарить Сюткина.

    Кто-то из зрителей подарил группы пятилитровую бутылку самогона. И Сюткин разлив ее на всех, в том числе и Зеленскому. По словам певца, Зеленский тогда сказал, что этого он не забудет.

    «По-моему, начал потихоньку забывать», - отметил Сюткин.

    Напомним, Вадимир Зеленский родился в 1978-м году. Исходя из этого, на момент встречи будущему президенту Украины было 13 лет.

    В конце января СБУ запретила въезд в Украину Сюткин. Ограничительная мера по Сюткина связан с его одобрительными высказываниями по поводу оккупации Россией украинского Крыма, которую он назвал в эфире одного из телеканалов РФ «целесообразной».

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    Владимир Зеленский российский певец Въезд в Украину
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