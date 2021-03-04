Российского певца госпитализировали в прединсультном состоянии. Супруга артиста все отвергает

Артист открыто поддерживает российскую агрессию

Российский певец Александр Маршал госпитализирован в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды» в четверг, 4 марта.

Отмечается, что музыкант находится в прединсультном состоянии. Он был доставлен в больницу в подмосковной Барвихе. 63-летнему исполнителю, бывшему солисту советской рок-группы «Парк Горького» стало плохо вечером 3 марта.

Тем временем жена российского певца опровергла информацию о его госпитализации. Об этом она сообщила корреспондентам РИА Новости.

«С Александром все в порядке, у него просто скакнуло давление», — сказала супруга и директор 63-летнего музыканта Наталья Минькова. Она отметила, что сейчас артист находится дома.

Напомним, певец Александр Маршал находится в базе «Миротворца» за сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями и участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым и открытое оправдание российской агрессии

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