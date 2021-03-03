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    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)

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    29-летняя модель Эмили Ратаковски стала героиней чувственной фотосессии - Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)

    29-летняя модель Эмили Ратаковски стала героиней чувственной фотосессии

    instagram.com/emrata/

    Беременная американская модель позировала в воде

    29-летняя модель Эмили Ратаковски решилась на смелый эксперимент. Беременная модель позировала в ванне, наполненной водой. Ратаковски распустила волосы. Она сделала легкий макияж: стрелки и помада нюдового оттенка. Звезда предпочла позировать полностью обнаженной.

    Она опустилась в воду с волосами и прикрыла голую грудь. Будущая мама вытянула руку к стене и задумчиво посмотрела в сторону. Затем инстадива погладила живот рукой. Эмили создала необычный эффект — она подвигала головой, и ее волосы красиво застыли в воде.

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    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    instagram.com/emrata/

    Поклонники пришли в восторг от завораживающих кадров. «У тебя шикарный зад», «Беременная русалка», «У тебя подросла грудь», «Ты так прекрасна! Тебе идет беременность», «Красавица! Нежная мамочка», — написали фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Оля Цибульская показала грудь в сети на зло мужу.

    Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

    «Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности», – рассказала артистка.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные певица шоу-бизнес
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