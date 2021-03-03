Беременная Эмили Ратаковски снялась обнаженной на последнем месяце беременности (фото)

Беременная американская модель позировала в воде

29-летняя модель Эмили Ратаковски решилась на смелый эксперимент. Беременная модель позировала в ванне, наполненной водой. Ратаковски распустила волосы. Она сделала легкий макияж: стрелки и помада нюдового оттенка. Звезда предпочла позировать полностью обнаженной.

Она опустилась в воду с волосами и прикрыла голую грудь. Будущая мама вытянула руку к стене и задумчиво посмотрела в сторону. Затем инстадива погладила живот рукой. Эмили создала необычный эффект — она подвигала головой, и ее волосы красиво застыли в воде.

Поклонники пришли в восторг от завораживающих кадров. «У тебя шикарный зад», «Беременная русалка», «У тебя подросла грудь», «Ты так прекрасна! Тебе идет беременность», «Красавица! Нежная мамочка», — написали фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Оля Цибульская показала грудь в сети на зло мужу.

Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

«Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности», – рассказала артистка.