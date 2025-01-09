Розвернули на кордоні. Дружина Решетніка розповіла, чому її з дітьми не пустили до Польщі

Від 1 січня 2025 року почали діяти нові умови купівлі «зеленої карти»

Дружина українського ведучого Григорія Решетніка Христина розповіла, що через нові правила перетину кордону польські прикордонники спершу не пропустили її в країну. У своєму Instagram вона поділилася цією історією.

Так, блогерка Христина Решетнік їхала за кордон на власній автівці. Щоб потрапити до Польщі, необхідно оформити «зелену карту». Дружина шоумена зробила все за стандартною процедурою, утім вона не врахувала, що від 1 січня 2025 року почали діяти нові правила. Якщо ж раніше можна було оформити «зелену карту» день в день, то нині ж це треба робити заздалегідь.

Решетнік неправильно підготувала документи, які необхідні для в'їзду, тож поляки на кордоні розвернули її назад до України.

«Виявляється, що від 1 січня 2025 року почали діяти нові умови купівлі «зеленої карти». Я цього не знала, бо я завжди, коли оформляла онлайн «зелену карту», я її оформляла в день від'їзду. Тут, коли я зайшла, я побачила, що її можна оформити лише з наступного дня. Я подумала, окей, оформляю, а там буде видно. Під'їхала до кордону, українці пропустили дуже швидко, а поляки відкривають документи і кажуть: «Вибачайте, назад, розвертаєтесь». Я їм, що в мене троє дітей. Вони ж кажуть розвертатися, повертатися на український кордон, чекати дві години, і тоді повертаєтесь назад», – поділилася Христина.

До настання нового дня Решетнік залишилося зачекати дві години. Після півночі блогерка знову поїхала через кордон, але цього разу її пропустили, адже «зелена карта» вже діяла.

«Вважаю, правила є правила. Все абсолютно правильно. Просто хочу застерегти вас, що зараз діють нові правила купівлі «зеленої карти». Її треба оформлювати заздалегідь, мінімум за день, щоб у вас вона почала діяти правильно», – пояснила блогерка.

Нагадаємо, зірковий батько Григорій Решетнік публічно привітав хлопчика з важливою датою та присвятив цій події допис у Instagram. До шестиріччя сина Решетнік зробив зворушливе відео, в якому показав архівні сімейні кадри, де маленький Дмитро постає від народження і до тепер. Син ведучого любить футбол, тож тато і мама подарували спортсменові футбольний м'яч та форму, а також повітряні кульки у тематиці футболу.