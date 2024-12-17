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До кінця 2024 року на кордоні з Польщею запрацює ще один пункт пропуску

Катерина Іванова
glavcom.ua
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До кінця 2024 року на кордоні з Польщею запрацює ще один пункт пропуску
Наразі на цьому місці, відповідно до українсько-польських домовленостей, діє тимчасове місце перетину кордону
фото: loda.gov.ua

Шмигаль: Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі точки перетину кордону

Автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні «Нижанковичі – Мальховичі» офіційно відкриється 20 грудня. Про це повідомив під час виїзного засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі на цьому місці, відповідно до українсько-польських домовленостей, діє тимчасове місце перетину кордону, через яке могли слідувати тільки порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонни.

У п’ятницю пункт пропуску відкриють для пасажирського та вантажного транспорту, а запланований раніше пропуск пішоходів розпочнеться уже після будівництва відповідної інфраструктури.

Шмигаль додав, що відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі точки перетину кордону та розширить можливості українського експорту.

Пункт пропуску почали будувати ще у 2021 році після відповідних узгоджень із польською стороною
Пункт пропуску почали будувати ще у 2021 році після відповідних узгоджень із польською стороною
скриншот: Google.maps

Пункт пропуску розташований у Самбірському районі Львівської області. 

Нагадаємо, ще у 2020 році польський уряд виділив 31 млн злотих на облаштування переходу кордону з Україною у Мальховичах.

«Із запуском нового переходу буде створено декілька сотень добре оплачуваних робочих місць, прикордонний район буде розвиватися, торгівлязросте і транспорт буде розвиватися», - йдеться у повідомленні заступника маршала Підкарпатського воєводства Пйотра Пільча.

У лютому 2024 року стало відомо, що будівництво вже на завершальному етапі.

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Теги: міністр Денис Шмигаль кордон Польща Львівщина

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