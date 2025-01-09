Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі тисячі гривень українцям

Президент відповів на петицію майже через 1,5 місяця після того, як вона набрала 25 тис. голосів

Понад 11 млн українців подали заявки на виплату «тисячі Зеленського»

Президент України Володимир Зеленський дав відповідь на петицію про скасування виплати 1 тис. грн усім українцям у межах програми «Зимової єПідтримки». Про це стало відомо зі сторінки петиції на сайті Офісу президента.

Звернення до Зеленського з вимогою скасувати виплату тисячі гривень українцям було опубліковано 14 листопада.

Автор петиції зазначив, що «Зимова єПідтримка» має низку недоліків. Один із них – відсутність адресності. За його словами підтримки потребують кілька категорій громадян – пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, ВПО тощо.

Автор звернення закликав очільника України направити кошти на інші урядові програми, наприклад, «єОселя».

Водночас президент у відповіді на петицію наголосив, що запуск програми з виплати одноразової державної допомоги громадянам має сприяти підтримці українських сімей у зимовий період та пожвавленню попиту на українські товари й послуги.

Крім того, Зеленський запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю забезпечити проведення додаткового аналізу зазначених у петиції проблемних питань з урахуванням результатів поточного

моніторингу процесу впровадження програм.

Нагадаємо, що з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

З 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Тим, хто оформив заявки 1-3 грудня гроші вже виплатили. Це понад 4,4 млрд грн, нараховані на банківські картки і ще 1,9 млрд грн, виплачені через «Укрпошту».

Майже 860 млн грн люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн – на інтернет і телекомунікаційні послуги. Майже 55 млн українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

До слова, понад 11 млн українців подали заявки на виплату 1 тис. грн за програмою «Зимова єПідтримка». Понад вісім мільйонів людей уже отримали цю підтримку.