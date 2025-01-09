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Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі тисячі гривень українцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі тисячі гривень українцям
Президент відповів на петицію майже через 1,5 місяця після того, як вона набрала 25 тис. голосів
фото з відкритих джерел

Понад 11 млн українців подали заявки на виплату «тисячі Зеленського»

Президент України Володимир Зеленський дав відповідь на петицію про скасування виплати 1 тис. грн усім українцям у межах програми «Зимової єПідтримки». Про це стало відомо зі сторінки петиції на сайті Офісу президента.

Звернення до Зеленського з вимогою скасувати виплату тисячі гривень українцям було опубліковано 14 листопада.

Автор петиції зазначив, що «Зимова єПідтримка» має низку недоліків. Один із них – відсутність адресності. За його словами підтримки потребують кілька категорій громадян – пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, ВПО тощо.

Автор звернення закликав очільника України направити кошти на інші урядові програми, наприклад, «єОселя».

Водночас президент у відповіді на петицію наголосив, що запуск програми з виплати одноразової державної допомоги громадянам має сприяти підтримці українських сімей у зимовий період та пожвавленню попиту на українські товари й послуги.

Крім того, Зеленський запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю забезпечити проведення додаткового аналізу зазначених у петиції проблемних питань з урахуванням результатів поточного
моніторингу процесу впровадження програм.

Нагадаємо, що з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

З 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Тим, хто оформив заявки 1-3 грудня гроші вже виплатили. Це понад 4,4 млрд грн, нараховані на банківські картки і ще 1,9 млрд грн, виплачені через «Укрпошту».

Майже 860 млн грн люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн – на інтернет і телекомунікаційні послуги. Майже 55 млн українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

До слова, понад 11 млн українців подали заявки на виплату 1 тис. грн за програмою «Зимова єПідтримка». Понад вісім мільйонів людей уже отримали цю підтримку.

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Теги: петиція Володимир Зеленський президент гроші українці

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