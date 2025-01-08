У Венесуелі затримано українців за підозрою в підготовці теракту

Президент Венесуели звинуватив групу іноземців, які начебто хотіли здійснити «терористичні дії» за декілька днів до його інавгурації

Венесуела неодноразово заарештовувала громадян різної національності, називаючи їх «найманцями»

Влада Венесуели затримала сімох іноземних «найманців», серед яких двоє громадян США, двоє громадян Колумбії та троє українців. За словами президента Ніколаса Мадуро, вони «планували здійснити терористичні дії» за три дні до його інавгурації. Про це повідомило агентство EFE.

«Сьогодні ми затримали сімох іноземних найманців, включаючи двох важливих найманців зі США», – заявив Мадуро під час виступу в Каракасі.

Венесуельська влада стверджує, що затримані планували атакувати виконавчу віцепрезидентку і міністерку з питань вуглеводнів Дельсі Родрігес, а також здійснити «терористичні акти» проти громадських послуг і «лідерів боліваріанської революції».

Президент також звинуватив уряд Аргентини у причетності до змови проти Дельсі Родрігес, назвавши це частиною «міжнародної фашистської агресії» проти Венесуели.

Мадуро складе присягу для третього шестирічного терміну на посаді, зазначив, що ці «найманці» приєднуються до 125 затриманих у листопаді та грудні. Загалом затримані представляють 25 національностей.

Країна перебуває у кризі після президентських виборів 28 липня, на яких Мадуро було оголошено переможцем виборчою комісією. Однак опозиція назвала ці результати фальсифікованими та заявила про перемогу свого лідера, Едмундо Гонсалеса Уррутії.

Минулої п’ятниці венесуельська влада оголосила про розгортання 1 200 військових для «гарантування миру» напередодні інавгурації президента 10 січня. Мадуро заявив, що в цей день він складе присягу на посаду президента на період з 2025 по 2031 рік.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

До слова, суд у Венесуелі видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса, який був головним опонентом чинного президента Ніколаса Мадуро на виборах.